«Хорошая была пара»: Штурм предположила причину разлада в семье Лолиты

Артистка напомнила, что певица совсем недавно пережила смерть близкого друга и экс-мужа, что могла стать для нее психологическим ударом.

Лолита Милявская в марте 2010 года сыграла свадьбу с теннисистом и фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Певица была счастлива в браке. Об этом еще год назад она говорила Андрею Малахову. Однако на днях артистка неожиданно заявила, что рассталась с супругом. Она отметила, что у них в отношениях появилось безразличие друг к другу, поэтому они решили не доводить все до момента, когда у них начнутся конфликты. Позже звезда опровергла слухи, что Дмитрий нашел себе более молодую пассию.

На выходные Лолита уехала в Донецк. На новых снимках она даже не пытается скрывать заплаканные глаза. Певица переживает из-за случившегося. Ее уже поддержали Ирина Салтыкова и Кристина Орбакайте. А Анита Цой считает, что артистке нужен более взрослый мужчина. Не осталась в стороне и Наталья Штурм. Она отметила, что хорошо знает Милявскую. По ее словам, певица обладает непростым характером, как многие творческие люди.

«За годы брака Дима служил Лоле и громоотводом, и жилеткой, и врачом, и няней. Не знаю, кому больше повезло, но создавалось впечатление, что две противоположности нашли друг друга», — высказалась Штурм. Она считает, что у взрослых людей эмоции не должны главенствовать над разумом, особенно во время принятия важных решений. «Учитывая хрупкую подвижную нервную систему Лолиты, я не посоветовала бы искать новых приключений. Очень жаль. Хорошая была пара — огонь и вода», — поделилась мнением Штурм.

Она не исключает, что Лолита просто хочет остаться одна, так как ей все могло просто надоесть. Также исполнительница «Школьного романса» напомнила, что недавно певица потеряла своего экс-мужа, что стало для нее большим потрясением: «Может, сказался психологический срыв после ухода Арнольда Спиваковского, который был ей крепким другом». Наталья заметила, что в одиночестве есть много плюсов. Она посоветовала коллеге не искать новых приключений, пишет издание «Комсомольская правда».