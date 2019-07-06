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Харламов посмеялся над своей восковой фигурой

По словам комика, в одном из российских музеев есть его «копия».

Харламов посмеялся над своей восковой фигурой
Комик Гарик Харламов Фото: globallookpress.com

Резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов часто шутит в своем блоге. Это могут быть и его собственные репризы, и просто едкие комментарии в чей-то адрес. К примеру, он уже который месяц из-за никому непонятной «любви» к телеведущей Ларисе Гузеевой высмеивает программу «Давай поженимся!».

Сегодня же объектом его шуток стал музей, который находится в одном из приморских городов России. В нем собрали крайне необычные экспонаты. Речь идет о музее восковых фигур. Среди его «жителей» есть статуи Павла Воли и Гарика Харламова. Только в фигурах музея крайне сложно узнать известных комиков.

По словам супруга Кристины Асмус, восковые статуи производят странное впечатление и даже пугают.

«Говорят, что в каком-то приморском городе нашей необъятной родины открылся свой музей восковых фигур. Вот его экспонаты. Паша Воля и ваш покорный слуга. Если бы я увидел подобных персонажей в темном переулке, просто обос…ся было бы счастьем. Скульптор — царь», — шутит Харламов.

Других пользователей удивили не только сами скульптуры, но и краткие биографии комиков. Таблички сделаны, мягко говоря, в необычном стиле.

«Табличка так оформлена, как будто перевернёшь, а там икона сейчас будет», — прокомментировал фото один из пользователей Сети.

Напомним, Гарик Харламов, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, решил скопировать трюк британского актера Джейсона Стейтема. Однако во время съемок без казусов не обошлось.

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Граик Харламовзабавное фотомузейПавел ВоляХарламов и Гузеевашутки Гарика Харламова

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Харламов посмеялся над своей восковой фигурой
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