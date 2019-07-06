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Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск

42-летняя актриса редко делится подробностями личной жизни.

Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск
Виктория Исакова. Фото: globallookpress

Виктория Исакова опубликовала в Instagram забавную фотографию. На снимке актриса, а также её театральные коллеги Евгений Стычкин, Максим Виторган и Агния Кузнецова на сцене в «Гоголь-центре» показали «беременные» животы. С помощью фото актеры сообщили об окончании выступлений в спектакле «Ближе».

«Ближе» прощается с вами до января 2020 года по «неизвестным» обстоятельствам», — подписала снимок Виктория Исакова.

В своем профиле Стычкин пошутил, что с закрытием сезона актеры вынашивают новые идеи. В свою очередь, Виторган написал: «Теперь до января, потому что потому». Конечно же, актеры использовали накладные животы, однако Виктория Исакова может действительно ждать второго ребенка.

Актриса в следующем сезоне будет реже участвовать в постановках из-за «личных причин». Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».

Добавим, актриса воспитывает дочь от режиссера Юрия Мороза, с которым они прожили 16 лет. Виктория Исакова редко делится подробностями личной жизни. Поклонники узнали о ребенке в прошлом году, однако девочке может быть уже четыре года.

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беременность и родыВиктория Исаковавозможная беременность

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Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск
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