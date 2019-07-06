Яблоко от яблони: Бузова поделилась снимком с мамой

Ольга Бузова прославилась благодаря проекту «Дом-2». Пришла она туда в качестве участницы, а теперь является одной из ведущих шоу. Более того, после неудачного брака с футболистом Дмитрием Тарасовым девушка начала успешно строить карьеру певицы и теперь имеет огромную армию поклонников. Во время интервью знаменитость всегда хвалит своих близких и отмечает, что любовь в семье — это очень важно.

Стоит отметить, что родители Ольги состоят в разводе. Мама Ирина Александровна живет в Санкт-Петербурге, а отец Игорь Дмитриевич не так давно переехал в столицу. Телеведущая смогла провести минувшую пятницу вместе с мамой. Родительница приехала к ней на съемочную площадку «Дома-2», чтобы проконтролировать ее работу. «Мама, ты че такая красивая? Молодая…» — поинтересовалась Бузова, обнимая женщину. «Это самый большой комплимент маме. Такое удивление», — ответила ей Ирина Александровна.

Общаясь с дочкой, она также рассказала, что перед приездом получила премию «Мама года». Женщина подчеркнула, что в этом есть большая заслуга ее наследницы. «За такую девочку меня наградили. Куда ни плюнь, все благодаря тебе», — заметила мама звезды. Она заверила, что подарит дочке много нежности и объятий. Ольга не стала скрывать, что любит «ути-пути». В соцсети она поделилась снимком с родительницей.

Поклонники отметили, что Ирина Александровна прекрасно выглядит. «Мама очень красивая у тебя, Оля», «Мама молодеет и молодеет», «Так вот в кого вы. Мама такая красивая, женственная», — прокомментировали они пост. К слову, Бузова уже полгода находится в ссоре с сестрой Анной. В начале года они вместе отдыхали на Мальдивах и в Куршевеле. Но когда вернулись домой, то уже не разговаривали. Что произошло между сестрами, неизвестно.