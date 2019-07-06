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Дана Борисова решилась на пластику век

Она выбрала лазерную процедуру, при которой врачи обходятся без хирургического вмешательства.

Дана Борисова решилась на пластику век
Телеведущая Дана Борисова Фото: globallookpress.com

43-летняя телеведущая Дана Борисова недавно решилась на пластику. Она сделала процедуру по омоложению век. О новом опыте знаменитость подробно рассказала в блоге.

Речь идет об особой методике – блефаропластике. При этом все обошлось без хирургического вмешательства. Специалисты используют только лазер. По словам телеведущей, эффект от процедуры ее приятно удивил.

«Специальный лазер абсолютно безболезненно убирает лишнюю кожу вокруг глаз», — описала процесс Дана Борисова.

Рассказывая о походе к врачу, телеведущая отметила, что сделала процедуру еще до отъезда в солнечный Сочи. Там Дана стала гостем на дне рождения сына председателя Правления Национального Антинаркотического союза Никиты Лушникова. Когда Борисова боролась с зависимостью от запрещенных веществ, этот специалист поддержал ее и помог.

Чтобы отказаться от наркотиков и вернуться к жизни, телеведущей понадобился не один год. В один момент она чуть не потеряла свою дочь Полину. В итоге Борисова смогла справиться с собой и наладила отношения с девочкой.

Что касается пластических операций, то ранее телеведущая уверяла, что обходится косметикой и не хочет прибегать к крайним мерам. Однако еще до пластики век она успела увеличить себе губы. В СМИ также была информация, что Борисова делала подтяжку лица.

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Дана Борисова решилась на пластику век
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