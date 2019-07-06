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Анастасия Макаревич похвасталась стройной фигурой в бикини

Солистка группы «Лицей» проводит отпуск в Греции.

Анастасия Макаревич похвасталась стройной фигурой в бикини
Анастасия Макаревич. фото: instagram.com/anastasiya_makarevich_official

Анастасия Макаревич является солисткой группы «Лицей» с момента ее основания. Тогда ей было всего 14 лет. Когда скончался отец девушки Алексей Макаревич, она стала руководителем группы. Несмотря на загруженный график, о своей личной жизни звезда никогда не забывала. Не первый год она состоит в браке с юристом Евгением Першиным, которому подарила двоих сыновей. Матвей стал футболистом и даже входит в сборную Москвы. А Макару в этом году исполнится только 10 лет. Он учится в школе.

42-летняя Анастасия, как и многие другие звезды, с наступлением лета отправилась в отпуск. Сейчас она наслаждается отдыхом в Греции. Певица много загорает, плавает и осматривает местные достопримечательности. С собой девушка взяла несколько купальников. На одном из снимков Макаревич запечатлена в бикини нежно-лимонного оттенка. Она позировала, стоя в брызгах водопада. Судя по подписи, кадры были сделаны на термальных источниках Лутра Позар. Артистка на них выглядит счастливой.

Поклонники пришли в восторг от снимков. Они отметили, что Анастасия обладает очень привлекательной фигурой. «Настя! Вы просто класс!», «Ух, боже мой! Однако, девушка, чтобы устоять перед вами, надо очень постараться!», «Красавица!!! То ли девочка, а то ли виденье!», «Вам идет этот купальник», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что пик популярности «Лицея» пришелся на 90-е годы. А вот в последнее время Макаревич редко дает концерты и появляется на телепередачах. В этом году она попыталась вернуться на сцену, выпустив новый альбом, но релиз не сыскал популярность. Возможно, что после отпуска с новыми силами девушка вернется к активному творчеству.

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Анастасия Макаревич похвасталась стройной фигурой в бикини
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