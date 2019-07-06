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Ретро-фото: Маликов поздравил отца с 76-летием

К словам исполнителя присоединились и подписчики его соцсети.

Ретро-фото: Маликов поздравил отца с 76-летием
Певец Дмитрий Маликов Фото: globallookpress.com

49-летний певец Дмитрий Маликов, в отличие от многих коллег, не скрывает свою семейную жизнь от посторонних глаз. Он часто публикует в блоге архивные или свежие снимки с родителями, супругой и детьми.

Сегодня, 6 июля, отец музыканта Юрий Маликов отмечает день рождения. Ему исполнилось 76 лет. В социальной сети исполнитель публично поздравил родственника. Для этого Маликов выбрал архивное фото. На снимке запечатлен юный исполнитель вместе с отцом.

Трогательное фото Дмитрий сопроводил коротким комментарием: «С днем рождения, батя».

Поклонники также не скупились на теплые слова и от души поздравили Юрия Маликова с 76-летием.

«Хочу от всей души поздравить Юрия Федоровича с днем рождения) Желаю здоровья, семейного уюта, любви, благополучия) Я восхищаюсь вашей семьей»; «Юрия Фёдоровича! Крепкого здоровья, бесконечного творчества, любви, процветания, сил! И много-много радостных дней!» — высказались фанаты Маликова в Сети.

О своей семье много рассказывает в блоге и дочь артиста Стеша. Недавно она трогательно поздравила папу с Днем отца. Правда, из-за учебы и других хлопот не вспомнила об этом в нужный момент.

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Ретро-фото: Маликов поздравил отца с 76-летием
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