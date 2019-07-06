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Свадебная фотосессия: Тодоренко выбрала несколько образов

Телеведущая призналась, что почувствовала себя Золушкой.

Свадебная фотосессия: Тодоренко выбрала несколько образов
Регина Тодоренко. фото: instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко в конце прошлого года впервые стала мамой. Своему возлюбленному Владу Топалову она подарила сына Михаила. Незадолго до появления ребенка на свет пара расписалась в ЗАГСе. Тогда от пышного праздника они отказались. По словам телеведущей, о грандиозной свадьбе она никогда не мечтала, но Топалов настоял на празднике. Несколько дней назад в Италии влюбленные вновь обменялись клятвами.

Церемония состоялась в городе Сорренто недалеко от вулкана Везувий. Тодоренко и Топалов пригласили на торжество друзей и близких. Несколько дней они отмечали радостное событие. Телеведущая не скрывает, что сильно волновалась и пережила множество эмоций перед новым шагом в отношениях. Она была облачена в белоснежное платье, слегка облегающее тело, и с причудливыми рукавами. Для первого танца с мужем девушка переоделась в более легкое платье в стиле «Джульетты».

Ранее Регина признавалась, что только увидев эскизы свадебного платья расплакалась. Как оказалось, перед торжеством она приняла участие в фотосессии для глянца. Телеведущая примерила несколько платьев разных фасонов: от мини до длинных и классических со шлейфом. Видео со съемки Тодоренко поделилась в субботу в соцсети.

«Спасибо всем за эту нереальную возможность примерить самые шикарные свадебные платья и почувствовать себя Золушкой», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от нарядов и красоты Регины. Они отметили, что ей очень идут такие образы. «Почувствуй себя Керри Брэдшоу! Красота!», «Золотые туфли — огонь», «Какая красавица! Все девушки мечтают о такой сказочной свадьбе», «Регина, красавица», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Тодоренко также устроила фотосъемку со своей мамой. Оказалось, что они очень похожи. Фанаты считают, что красоту телеведущая унаследовала от родительницы.

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Свадебная фотосессия: Тодоренко выбрала несколько образов
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