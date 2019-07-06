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«Вроде пронесло»: Агата Муцениеце подцепила в лесу клеща

По словам супруги Павла Прилучного, она чудом заметила на себя паразита и вовремя сняла.

«Вроде пронесло»: Агата Муцениеце подцепила в лесу клеща
Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: globallookpress.com

Российская и латвийская актриса Агата Муцениеце – большая поклонница активного отдыха. Недавно она в компании близких решила прогуляться по лесу. На природе их застала непогода – резко начался дождь. Чуть позже супруга Павла Прилучного поняла, что это мелочь по сравнению с другой неприятностью. В лесу на актрису сел клещ.

На коротком ролике с прогулки, которое опубликовала в своем блоге артистка, видно, как крохотный паразит сидит возле ее уха. По словам Агаты, непрошенного гостя она заметила только по пути в аэропорт.

«Это — психологический триллер! Если приглядеться, то в районе моего уха, на шее, можно увидеть ползущего себе КЛЕЩА!!!!! Да, да!!!!!! Листайте ленту! Это он! Обнаружила я его уже по пути в аэропорт, на мочке уха!!!! Каким чудом, я его почувствовала? И выдернула? И ужаснулась???? Короче, проверяйте друг друга, особенно после похода в лес!!!!! Да будут все целы!» — рассказала о своем неприятном приключении Муцениеце в социальной сети.

Чтобы поклонники не беспокоились, Агата сразу их заверила, что все обошлось, и она хорошо себя чувствует.

Напомним, Муцениеце в браке с Павлом Прилучным воспитывает двух детей – дочь Мию и сына Тимофея. После второй беременности актрисе не удалось прийти в прежнюю форму. Поэтому время от времени в СМИ появляется информация, что она ждет уже третьего ребенка, на такие слухи семья старается не реагировать.

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«Вроде пронесло»: Агата Муцениеце подцепила в лесу клеща
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