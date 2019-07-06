Чехова прокомментировала слухи о своем желании сделать пластику

Недавно Анфиса Чехова устроила себе отпуск. После Дубая она улетела в столицу Южной Кореи, где наслаждается достопримечательностями и местной кухней. Еще одна цель ее визита – процедуры красоты.

больше по теме Анфиса Чехова порекомендовала Собчак определенную процедуру красоты Телеведущая отправилась в Сеул, где посетила специализированную клинику.

На приеме врач поставил российский знаменитости неутешительный диагноз. По мнению специалиста, у телеведущей слишком много лишнего жира. Чтобы избавиться от него, Чехова проходит лазерные процедуры по коррекции фигуры.

Наблюдая за путешествием Анфисы по Северной Корее, недоброжелатели решили, что телеведущая собирается сделать пластическую операцию. Однако Чехова мгновенно отреагировала на подобные разговоры. Она заявила, что не ляжет под нож пластического хирурга.

Нужно сказать, что внешность Анфисы часто критикуют. К «доброжелательным» комментариям хейтеров ей привыкать не нужно. Чаще всего Анфисе напоминают про ее «полноту». При этом телеведущая за последние годы рассталась с 25 килограммами и сейчас часто публикует горячие снимки в купальнике.