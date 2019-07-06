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Чехова прокомментировала слухи о своем желании сделать пластику

Телеведущая находится в Южной Корее, где пробует разные процедуры красоты.

Чехова прокомментировала слухи о своем желании сделать пластику
Анфиса Чехова Фото: globallookpress.com

Недавно Анфиса Чехова устроила себе отпуск. После Дубая она улетела в столицу Южной Кореи, где наслаждается достопримечательностями и местной кухней. Еще одна цель ее визита – процедуры красоты.

На приеме врач поставил российский знаменитости неутешительный диагноз. По мнению специалиста, у телеведущей слишком много лишнего жира. Чтобы избавиться от него, Чехова проходит лазерные процедуры по коррекции фигуры.

Наблюдая за путешествием Анфисы по Северной Корее, недоброжелатели решили, что телеведущая собирается сделать пластическую операцию. Однако Чехова мгновенно отреагировала на подобные разговоры. Она заявила, что не ляжет под нож пластического хирурга.

Анфиса Чехова отрицает слухи о пластике
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/Bzh6BEJAWIO/

Нужно сказать, что внешность Анфисы часто критикуют. К «доброжелательным» комментариям хейтеров ей привыкать не нужно. Чаще всего Анфисе напоминают про ее «полноту». При этом телеведущая за последние годы рассталась с 25 килограммами и сейчас часто публикует горячие снимки в купальнике.

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Анфис ЧеховаАнфиса Чехова фотокосметологические процедурыкритика внешностислухи

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Чехова прокомментировала слухи о своем желании сделать пластику
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