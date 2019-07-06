Тодоренко вспомнила свои эмоции перед свадьбой

Торжественная церемония, которая недавно состоялась в Италии, собрала 50 человек.

Недавно телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов решили сыграть свадьбу. При этом пара расписалась еще в 2018-м, а семь месяцев назад супруги впервые стали родителями – у них родился сын Михаил.

Для праздника влюбленные выбрали виллу в Италии. Торжество собрало порядка 50 человек. Спустя несколько дней после свадьбы Регина продолжает рассказывать о подготовке к важному празднику. Накануне в своем блоге она опубликовала забавное видео, показав, как переживает невеста в канун церемонии.

На коротком ролике Тодоренко специально сильно переигрывала, чтобы посмеяться над собой.

«На этом видео запечатлены все стадии дебилизма, которые испытывает женщина, будучи невестой, готовясь к торжеству! Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности: все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Емаё, я – невеста!» — описала свои эмоции перед свадьбой телеведущая.

Новый пост Регины вызвал у поклонников неоднозначное впечатление. Некоторые подписчики попросту не уловили иронию.

При этом большинство фанатов телеведущей попросили ее не обращать внимания на колкие высказывания.