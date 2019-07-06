Сын Мельниковой заснул на диване в женском туалете

Актриса взяла мальчика с собой на сольный концерт Муси Тотибадзе в ночной клуб.

Дарья Мельникова не любит рассказывать о своей личной жизни и детях от актера Артура Смольянинова. 27-летняя звезда сериала «Папины дочки» оберегает свой брак от излишнего внимания и дает информацию о себе дозированно.

Так, актриса поделилась с подписчиками впечатлениями от сольного концерта певицы Муси Тотибадзе, который состоялся в минувшую пятницу в столичном баре «Стрелка». Дарья Мельникова весь вечер активно публиковала фото и видео в разделе Stories. Актриса рассказала, что взяла с собой в ночное заведение старшего сына.

Звезда «Папиных дочек» опубликовала снимок из туалета, на котором видно, как 3-летний ребенок задремал на диване, пока мама стояла в очереди.

«Когда твоя мама – тусер», – подписала фото актриса.

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Ранее Дарья Мельникова показала забавный снимок с мужем. Актриса сделала «селфи» таким образом, что в кадре оказалась только ее улыбка, а вот супруг Артур Смольянинов получился на фотографии в лучшем виде. Подписчики оценили юмор актрисы, посмеявшись над шуткой знаменитости.