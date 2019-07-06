Из комика в политика: звезда КВН может стать сенатором

Капитан команды КВН «Сборная РУДН», а также продюсер сериала «Даешь молодежь!», 37-летний Сангаджи Тарбаев решил кардинально сменить деятельность. По информации РБК, он может стать первым из трех кандидатов в сенаторы от республики Калмыкия. Телеведущий уже дал на это свое согласие.

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Выдвинуть комика в сенаторы решил врио главы региона Бату Хасиков. Одна из причин – популярность Тарбаева на Родине. По словам телеведущего, ему еще необходимо пройти согласование. Если кандидатуру комика утвердят, то он выполнит все необходимые требования.

В первую очередь, речь идет о бизнесе. По действующему закону, парламентариям нельзя заниматься коммерческой деятельностью. К этой категории не относится лишь творчество, наука и преподавание. Поэтому шоумен при позитивном развитии событий продаст или передаст свои доли в бизнесе.

В материале РБК добавляет, что Тарбаев имеет отношение сразу к нескольким компаниям. Отмечается, что у звезды КВН есть доли в телевизионной компании My Way Productions, а также фирме Fight Nights. Последняя организует спортивные состязания по смешанным единоборствам.

Если Тарбаеву удастся пройти в Совет Федерации, то он станет одним из самых молодых сенаторов России.