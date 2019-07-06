ЗВЕЗДЫ

Кортни Кокс выходила заболевшего бойфренда

Известному музыканту Джонни Макдейду, с которым звезда «Друзей» встречается шесть лет, потребовалась замена межпозвоночных дисков.

Кортни Кокс выходила заболевшего бойфренда
Кортни Кокс и ее избранник встречаются шесть лет. Фото: globallookpress.com

Отношения Кортни Кокс и ее бойфренда Джонни Макдейда можно назвать непростыми. Актриса начала встречаться с известным музыкантом после расставания с Дэвидом Аркеттом в 2013 году. Пара даже объявила о помолвке, но отменила торжество спустя полтора года. Еще через шесть месяцев артисты возобновили роман и с тех пор остаются неразлучны.

Замуж Кортни больше не собирается, но признается, что очень любит избранника. Поэтому для нее стала серьезным ударом неожиданная болезнь Дэвида. Мужчина начал чувствовать себя плохо, медицинское обследование показало, что ему требуется срочная замена межпозвоночных дисков.

Кокс связалась с лучшим нейрохирургом, операция прошла успешно. Теперь 55-летней звезде «Друзей» пришлось уделять меньше времени работе, чтобы ухаживать за бойфрендом. Процесс реабилитации идет успешно, о чем знаменитость сообщила в Instagram.

Артистка показала подписчикам фото с Дэвидом, шею которого поддерживает специальное устройство. Она отметила, что рада заботиться о любимом мужчине.

«Я его главная фанатка. У Джонни уже много платиновых дисков, а теперь еще и два из титана», – пошутила Кортни.

Поклонники написали к посту почти две тысячи комментариев, в которых пожелали Макдейду поскорее поправиться.

По материалу US Weekly.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Друзья"бойфрендКортни Коксоперация

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кортни Кокс выходила заболевшего бойфренда
Интересно?
Поделись с друзьями: