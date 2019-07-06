Кортни Кокс выходила заболевшего бойфренда

Известному музыканту Джонни Макдейду, с которым звезда «Друзей» встречается шесть лет, потребовалась замена межпозвоночных дисков.

Отношения Кортни Кокс и ее бойфренда Джонни Макдейда можно назвать непростыми. Актриса начала встречаться с известным музыкантом после расставания с Дэвидом Аркеттом в 2013 году. Пара даже объявила о помолвке, но отменила торжество спустя полтора года. Еще через шесть месяцев артисты возобновили роман и с тех пор остаются неразлучны.

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Замуж Кортни больше не собирается, но признается, что очень любит избранника. Поэтому для нее стала серьезным ударом неожиданная болезнь Дэвида. Мужчина начал чувствовать себя плохо, медицинское обследование показало, что ему требуется срочная замена межпозвоночных дисков.

Кокс связалась с лучшим нейрохирургом, операция прошла успешно. Теперь 55-летней звезде «Друзей» пришлось уделять меньше времени работе, чтобы ухаживать за бойфрендом. Процесс реабилитации идет успешно, о чем знаменитость сообщила в Instagram.

Артистка показала подписчикам фото с Дэвидом, шею которого поддерживает специальное устройство. Она отметила, что рада заботиться о любимом мужчине.

«Я его главная фанатка. У Джонни уже много платиновых дисков, а теперь еще и два из титана», – пошутила Кортни.

Поклонники написали к посту почти две тысячи комментариев, в которых пожелали Макдейду поскорее поправиться.

По материалу US Weekly.