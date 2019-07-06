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Железный человек: 63-летний Шифрин «сушит» бицепсы гантелями

Юморист не позволяет себе поблажек в спортзале.

Железный человек: 63-летний Шифрин «сушит» бицепсы гантелями
Ефим Шифрин продемонстрировал, как «сушит» бицепсы с помощью гантелей. Фото: globallookpress.com

Комик Ефим Шифрин известен своей приверженностью к здоровому образу жизни. Артист следит за своей внешностью и регулярно занимается в тренажерном зале. Юморист убежден, что по роду своей профессии просто обязан хорошо выглядеть. 63-летний артист делится видео со своих занятий в спортзале с подписчиками в Instagram. Так, Ефим Шифрин продемонстрировал, как «сушит» бицепсы с помощью гантелей.

«Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, ветер с полудня! (А. Кольцов)», – сопроводил подписью в стихотворной форме ролик Шифрин и получил десятки одобрительных комментариев.

«Ефим Залманович! Крепкого здоровья!»; «»Железный» человек, не все молодые так смогут»; «Всем бы такую силу воли!»; «Нехило так, я бы сказал», – прокомментировали видео фолловеры.

Напомним, в конце марта Ефим Шифрин пожаловался на проблемы со зрением, рассказав, что, возможно, ему придется расстаться с хрусталиком. Однако позже опроверг эти сведения, заявив, что всего лишь пошутил, и попросил не принимать его высказывания за чистую монету.

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Ефим Шифринтренировка в спортзале

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Железный человек: 63-летний Шифрин «сушит» бицепсы гантелями
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