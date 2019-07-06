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С короткой стрижкой и в косухе: Тарханова предстала в смелом образе

Большинство поклонников в Сети положительно оценили новый имидж актрисы и предположили, что ей пошла бы роль в блокбастере.

С короткой стрижкой и в косухе: Тарханова предстала в смелом образе
Глафира Тарханова Фото: globallookpress.com

Глафира Тарханова недавно решила сменить цвет волос. Она отдала предпочтение естественному русому оттенку. Однако спустя буквально несколько дней звезда сериалов «Громовы» и «Измены» вновь изменила внешность.

Речь не идет о кардинальных переменах. Тарханова решила примерить смелый образ. Снимок актриса опубликовала в своем блоге. На фото она предстала жгучей брюнеткой с короткой стрижкой. Образ Тарханова дополнила кожаной курткой и сдержанным макияжем. Кстати, Глафира не первый раз шокирует фанатов якобы короткой стрижкой. Вероятно, такого эффекта удалось добиться с помощью укладки или парика.

Мимо нового снимка не смогли пройти поклонники актрисы. Подписчики посчитали, что такой образ идет Тархановой и она прекрасно будет смотреться в любом блокбастере.

«Класс! Можно сняться в блокбастере, будет круто!» — уверен пользователь социальной сети.

Добавим, недавно актриса отпраздновала новоселье. Тарханова вместе с мужем воспитывает четверых сыновей, поэтому они давно хотели себе просторную квартиру. После ремонта, который шел несколько месяцев подряд, многодетная семья переехала.

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С короткой стрижкой и в косухе: Тарханова предстала в смелом образе
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