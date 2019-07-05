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Тодоренко назвала качества, которые привлекли ее в будущем муже

Ведущая шоу «Пятница с Региной» считает своего возлюбленного щедрым и галантным мужчиной.

Тодоренко назвала качества, которые привлекли ее в будущем муже
Регина Тодоренко (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

В недавнем интервью Регина Тодоренко заговорила о союзе с Владом Топаловым. Своего мужа телеведущая считает надежным и искренним человеком. Кроме того, возлюбленная музыканта не сомневается, что ее Влад стал идеальным отцом для их первенца — сына Михаила. Исполнитель не стал препятствовать супруге заниматься своей карьерой после родов, когда Тодоренко захотела вернуться на съемочную площадку шоу «Пятница с Региной». Музыкант не был против того, чтобы съемки новых выпусков проходили у них дома. Так, новоиспеченной мамочке удавалось совмещать работу и заботу о малыше.

По словам Регины, будущий супруг покорил ее прекрасным чувством юмора, щедростью и галантностью. Тодоренко поразило и то, что ее спутник, вне зависимости от того находились ли они в ресторане или ужинали дома, всегда поднимался, когда она выходила из-за стола.

«Каждый раз, когда я садилась в машину, он открывал дверь, и сейчас так же происходит», – подметила телеведущая в интервью «Домашний очаг».

Возлюбленную музыканта особенно подкупает поддержка ее избранника. Регина призналась, что она очень боялась выходить на работу — ей не хотелось пропускать самые важные моменты в жизни малыша. Именно в этой ситуации Тодоренко обратилась за советом к мужу.

«Влад сказал: «Иди работай, иначе сойдешь с ума, я же тебя знаю». И я поняла, что все будет хорошо. Сейчас, когда у меня затяжные съемки по 15 часов, Влад приезжает, гуляет с ребенком», – делится Регина.

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Тодоренко назвала качества, которые привлекли ее в будущем муже
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