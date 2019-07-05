ЗВЕЗДЫ

Ярмольник вступился за Маслякова, несмотря на конфликт с ним

Актера возмутили попытки отсудить у Маслякова права на клуб.

Ярмольник вступился за Маслякова, несмотря на конфликт с ним
Леонид Ярмольник поддержал Маслякова в борьбе за КВН. Фото: globallookpress.com

Леонид Ярмольник был членом жюри КВН на протяжении двух десятилетий. Перестав появляться на игре из-за разногласий с Александром Масляковым, он начал жестко критиковать проект, заявляя, что шутки команд перестали быть смешными.

Но ситуация, сложившаяся сейчас вокруг Маслякова, по-настоящему возмутила артиста. Ярмольник прокомментировал порталу teleprogramma.pro попытки отсудить у главного кавээнщика авторские права на «Клуб веселых и находчивых».

Напомним, суд рассматривает иск к Маслякову от сооснователей игры. Как утверждают истцы, ведущий незаконно зарегистрировал товарный знак «КВН» в собственность своей компании «АмиК». Мол, Масляков не придумывал игру, следовательно, прав на нее иметь не может.

По словам Ярмольника, когда для игры наступили непростые времена, именно Масляков возродил конкурс буквально из пепла. И все, чего добился КВН за последние десятилетия, было сделано только благодаря телеведущему и его команде. Следовательно, судьба клуба должна быть однозначной: права на него имеет только Александр Васильевич.

«Какие бы у меня с ним (Масляковым. – Прим.ред.) ни были взаимоотношения, но мне это все кажется подозрительным, неожиданным и вопиющим», – высказался Леонид Ярмольник.

Ярмольник двадцать лет был в жюри «КВН». Фото: Первый канал
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр МасляковКВНЛеонид Ярмольник

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ярмольник вступился за Маслякова, несмотря на конфликт с ним
Интересно?
Поделись с друзьями: