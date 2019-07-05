Ярмольник вступился за Маслякова, несмотря на конфликт с ним

Леонид Ярмольник был членом жюри КВН на протяжении двух десятилетий. Перестав появляться на игре из-за разногласий с Александром Масляковым, он начал жестко критиковать проект, заявляя, что шутки команд перестали быть смешными.

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Но ситуация, сложившаяся сейчас вокруг Маслякова, по-настоящему возмутила артиста. Ярмольник прокомментировал порталу teleprogramma.pro попытки отсудить у главного кавээнщика авторские права на «Клуб веселых и находчивых».

Напомним, суд рассматривает иск к Маслякову от сооснователей игры. Как утверждают истцы, ведущий незаконно зарегистрировал товарный знак «КВН» в собственность своей компании «АмиК». Мол, Масляков не придумывал игру, следовательно, прав на нее иметь не может.

По словам Ярмольника, когда для игры наступили непростые времена, именно Масляков возродил конкурс буквально из пепла. И все, чего добился КВН за последние десятилетия, было сделано только благодаря телеведущему и его команде. Следовательно, судьба клуба должна быть однозначной: права на него имеет только Александр Васильевич.