Седокова доверила сына Гектора заботам 14-летней дочери

36-летняя Анна Седокова во всем может положиться на свою 14-летнюю дочь Алину. Несмотря на то, что девочка еще не вышла из подросткового возраста, она со всей ответственностью относится к статусу старшей сестры. У экс-солистки группы «ВИА Гра» трое детей: восьмилетняя Моника живет со своим отцом — бывшим мужем певицы — бизнесменом Максимом Чернявским.

После расставания с предпринимателем Анна родила сына Гектора в отношениях с новым избранником, однако их роман был непродолжительным. К слову, из-за плотного концертного графика, съемок и репетиций Седоковой не может постоянно находиться дома. В такие моменты ее очень выручает Алина.

«Я ее никогда не просила о помощи, это ее самостоятельное решение, я считаю, что если уж старшие дети и помогают с младшими, то это должна быть их собственная инициатива. Да и слова «ревность» в нашей семье нет», – приводит peopletalk слова Анны Седоковой.

Певица не скрывает, что ее дети живут дружно. А сама исполнительница вполне может доверить сына заботам старшей дочери, которая очень привязана к братику.