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Семейная идиллия: Дженнифер Лопес с женихом и детьми отметила День независимости

Бойфренд певицы Алекс Родригес поделился теплым семейным снимком.

Семейная идиллия: Дженнифер Лопес с женихом и детьми отметила День независимости
Дженнифер Лопес отметила День независимости. Фото: Global Look Press

4 июля жители США отметили День независимости. Не стали исключением и звезды шоу-бизнеса. Для них это был не только повод отпраздновать день рождения Америки, но и собраться всей семьей под одной крышей.

Именно так и поступили Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. Вместе со всеми своими детьми они провели этот день вместе. Жених исполнительницы в Instagram поделился снимком.

На нем запечатлено все звездное семейство: Джей Ло с 11-летними двойняшками Максом и Эмми и ее жених с дочерьми — 14-летней Наташей и 11-летней Эллой.

На певице надет белый топ, спортивные штаны и светло-коричневые ботинки, а на Алексе — бежевый свитер. Все семейство с улыбкой позирует перед камерой.

Фотографию Родригес сопроводил патриотическим комментарием. «Сегодня мы празднуем те свободы, которые дает нам Америка. От нашей семьи желаем вашим семьям счастливого и безопасного 4 июля», — написал он.

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Алекс РодригесДень независимостиДженнифер Лопес

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Семейная идиллия: Дженнифер Лопес с женихом и детьми отметила День независимости
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