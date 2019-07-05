Бывший муж Надежды Михалковой публично признался в любви Оболенцевой

Бывший муж Нади Михалковой признался в любви своей возлюбленной. Отношения с 35-летней Надеждой Оболенцевой у Резо Гигинеишвили длятся уже пару лет. Даже светские мероприятия пара посещала раздельно. Исключением стал «Кинотавр» в 2018 году, тогда впервые экс-супруг Михалковой вышел в свет со спутницей.

Молчание прервал сам режиссер и публично объявил о своих чувствах к Надежде: он опубликовал фото Оболенцевой на своей странице в соцсети. Снимок сопровожден надписью, которая все расставляет по местам – у пары любовь.

«Такую ее мало кто знает! Она себя мало знает такой! Но именно такую я ее люблю!», — написал Резо Гигинеишвили

Кстати, Надежда Михалкова недавно столкнулась с влюбленными на вечеринке в рамках фестиваля «Кинотавр». Встреча лицом к лицу с соперницей обошлась без сцен ревности и взаимных упреков.

Михалкова и Гигинеишвили расстались в 2017 году, причина развода так и осталась в тайне. Тогда ходили слухи, что причиной разрыва стала именно Оболенцева, но экс-супруги предпочли хранить молчание, пишет сайт argumenti.ru.