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Вера Брежнева стала лицом знаменитого ювелирного бренда

Радостной новостью певица поделилась со своими поклонниками.

Вера Брежнева стала лицом знаменитого ювелирного бренда
Вера Брежнева / Global look press

«Лучшие друзья девушек — это бриллианты» — строчка из знаменитой песни группы «ВИА Гра». Теперь для Веры Брежневой это не просто цитата из композиции, которую она когда-то исполняла на сцене. Украинскую певицу пригласили стать лицом ювелирного дома Mercury. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

«Лучшие друзья девушек — это бриллианты». Рада стать лицом ювелирного бренда #Mercury. Спасибо @mercuryjewellery за идеальный вкус во всем», – написала 37-летняя Брежнева и опубликовала три разные фотографии, на которых она запечатлена в украшениях знаменитого бренда.

Большинство подписчиков порадовались за любимую певицу и отметили, что она в любых образах выглядит прекрасно.

Напомним, что Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе отдыхают на «самом русском» итальянском курорте Форте-Деи-Марми. Ранее певица не постеснялась и опубликовала фото знаменитого супруга в домашней обстановке — в футболке и шортах. Многие тогда отметили, что первый раз видят Константина в таком расслабленном образе.

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Вера Брежнева стала лицом знаменитого ювелирного бренда
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