Бузова согласилась прийти на шоу Тодоренко благодаря Топалову

В недавнем интервью Регина Тодоренко рассказала о знаменитостях, побывавших на съемочной площадке ее шоу. При этом телеведущая призналась, что в список новых героев обычно попадают персоны, выбранные редакторской-режиссерской командой. Естественно, возлюбленная Влада Топалова принимает в обсуждениях непосредственное участие, вникая во все тонкости. При этом со многими артистами Тодоренко даже не знакома. Для того, чтобы пригласить звезду на съемки шоу «Пятница с Региной», телеведущая пользуется соцсетями, отправляя нужному человеку своего рода заявку.

«Я не то чтобы своя, со многими артистками мы даже не знакомы, я в Инстаграме им пишу или в «Фейсбук»: «Привет, меня зовут Регина Тодоренко, у меня есть свое шоу, приходи ко мне», — призналась Тодоренко в интервью «Домашний очаг».

Так, в гостях у Регины побывала экс-солистка группы Serebro Лена Темникова, выпускница «Фабрики звезд» Полина Гагарина, актриса из сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская, ведущая «Дома-2» Ольга Бузова.

Примечательно, что экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова согласилась прийти на съемочную площадку шоу «Пятница с Региной» благодаря Владу Топалову. По словам возлюбленной музыканта, Бузова поддерживает теплые дружеские отношения с ее супругом. И когда певец предложил ей стать героиней нового выпуска шоу Тодоренко, знаменитость не смогла найти причин для отказа.

«С Бузовой мне еще очень помог Влад, потому что он с ней в теплых отношениях, спросил: «Пойдешь к Регинке сниматься?». Она говорит: «Конечно, почему нет!» Может, есть кредит доверия ко мне у зрителя», — отметила Тодоренко.

После появления на свет первенца — сына Миши — возлюбленная Влада Топалова пошла на компромисс. Для того, чтобы быть рядом с новорожденным малышом, новые выпуски шоу они снимали дома.