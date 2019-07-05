ЗВЕЗДЫ

Рудову осудили за фото с американским флагом

Актриса вместе с подругой наслаждается отдыхом в США.

Рудову осудили за фото с американским флагом
Наталья Рудова. фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова не скрывает, что обожает путешествовать. Актриса зимой жаловалась, что буквально изнывает, когда долго не может выбраться на море. Тогда она даже набрала несколько лишних килограммов, так как у нее начались «приступы обжорства». Девушка начала активно заниматься спортом и села на строгую диету, чтобы быстро вернуться в форму. Правда, это оказалось непросто.

Не так давно звезда отдохнула в Монако, а теперь проводит отпуск в США.

Компанию Наталье составляет ее подруга Виктория Десятникова. Они много гуляют по Нью-Йорку и даже недавно устроили фотосессию. В центре города на Манхеттене они позировали фотографу. Актриса была облачена в черный топ и мини-юбку, а ее подруга в пудровое платье. Поклонникам снимки напомнили кадры из сериала «Секс в большом городе». Многие считают, что Рудова выглядит даже лучше главной героини из этой картины.

Также девушкам посчастливилось отметить с американцами День независимости. Они оказались в гуще событий и даже сфотографировались с американским флагом и людьми, одетыми в костюмы статуи Свободы. Но некоторые подписчики артистки посчитали, что она не патриотка своей страны, раз сделала подобные снимки. «Очень патриотично, я бы с работы уволила за такие фото!», «Позор, когда русская известная девушка носит чужой флаг», — стали писать злопыхатели.

Похоже, что Рудова не переживает из-за колких высказываний хейтеров. Она продолжает наслаждаться отпуском. К слову, сейчас в США находит и Алена Водонаева. Она отдыхает с сыном в Лос-Анджелесе, где на днях отметила свой день рождения. Девушка планировала правильно питаться и заняться спортом, но в атмосфере шумного города ей это сделать пока не удалось.

рудову осудили
Фото: instagram.com/rudovanata/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильмодная фотосессияНаталья РудоваНаталья Рудова фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудову осудили за фото с американским флагом
Интересно?
Поделись с друзьями: