Рудову осудили за фото с американским флагом

Наталья Рудова не скрывает, что обожает путешествовать. Актриса зимой жаловалась, что буквально изнывает, когда долго не может выбраться на море. Тогда она даже набрала несколько лишних килограммов, так как у нее начались «приступы обжорства». Девушка начала активно заниматься спортом и села на строгую диету, чтобы быстро вернуться в форму. Правда, это оказалось непросто.

Не так давно звезда отдохнула в Монако, а теперь проводит отпуск в США.

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Компанию Наталье составляет ее подруга Виктория Десятникова. Они много гуляют по Нью-Йорку и даже недавно устроили фотосессию. В центре города на Манхеттене они позировали фотографу. Актриса была облачена в черный топ и мини-юбку, а ее подруга в пудровое платье. Поклонникам снимки напомнили кадры из сериала «Секс в большом городе». Многие считают, что Рудова выглядит даже лучше главной героини из этой картины.

Также девушкам посчастливилось отметить с американцами День независимости. Они оказались в гуще событий и даже сфотографировались с американским флагом и людьми, одетыми в костюмы статуи Свободы. Но некоторые подписчики артистки посчитали, что она не патриотка своей страны, раз сделала подобные снимки. «Очень патриотично, я бы с работы уволила за такие фото!», «Позор, когда русская известная девушка носит чужой флаг», — стали писать злопыхатели.

Похоже, что Рудова не переживает из-за колких высказываний хейтеров. Она продолжает наслаждаться отпуском. К слову, сейчас в США находит и Алена Водонаева. Она отдыхает с сыном в Лос-Анджелесе, где на днях отметила свой день рождения. Девушка планировала правильно питаться и заняться спортом, но в атмосфере шумного города ей это сделать пока не удалось.