Покойный Сорин приснился Кириллу Андрееву перед операцией

По словам музыканта, в тот момент ему стало не по себе.

Музыкант группы «Иванушки» Кирилл Андреев в студии программы «Судьба человека» рассказал, что мог умереть в 30 лет. В те годы он вел разгульную жизнь. На его день рождения пришли люди, которых он никогда не знал и не приглашал. В какой-то момент возник конфликт: он заступился за родную сестру супруги. В результате драки певец упал и ударился головой об оградительный столбик.

«Очнулся я в лужи крови. Меня повезли в «Склиф». Собрался консилиум врачей. Сначала медики решили трепанацию не делать. Считали, что смогут обойтись другими способами. В одну из ночей мне приснился Игорь Сорин (бывший музыкант коллектива, который в 1998 году выпал с шестого этажа и через несколько дней скончался в больнице. — Прим. ред.). Он стоял в клубе, где мы выступали. У него за ухом была сигаретка. Он смотрел концерт. В какой-то момент он подошел ко мне и попросил закурить. Я достал зажигалку и в этот момент меня, как током отбросило от него. Я понял, что уходить из жизни мне еще не время», — заявил музыкант, которому было не по себе после того сна.

После этой истории Кирилл Андреев полностью поменял свое отношение к жизни. Он бросил пить. Также он выразил благодарность продюсеру коллектива Игорю Матвиенко, который не стал искать ему замену. Какое-то время «Иванушки» выступали вдвоем, привлекая на свои выступления балет.

Андреев пояснил, что пил лекарства против судорог на протяжении нескольких лет после трепанации. В первый год на сцене он выступал в солнцезащитных очках, чтобы уберечься от света софитов.