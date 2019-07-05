ЗВЕЗДЫ

Покойный Сорин приснился Кириллу Андрееву перед операцией

По словам музыканта, в тот момент ему стало не по себе.

Покойный Сорин приснился Кириллу Андрееву перед операцией
Кирилл Андреев пережил трепанацию черепа/globallookpress.com

Музыкант группы «Иванушки» Кирилл Андреев в студии программы «Судьба человека» рассказал, что мог умереть в 30 лет. В те годы он вел разгульную жизнь. На его день рождения пришли люди, которых он никогда не знал и не приглашал. В какой-то момент возник конфликт: он заступился за родную сестру супруги. В результате драки певец упал и ударился головой об оградительный столбик.

Группа "Иванушки"
Сорин однажды приснился Андрееву/globallookpress.com

«Очнулся я в лужи крови. Меня повезли в «Склиф». Собрался консилиум врачей. Сначала медики решили трепанацию не делать. Считали, что смогут обойтись другими способами. В одну из ночей мне приснился Игорь Сорин (бывший музыкант коллектива, который в 1998 году выпал с шестого этажа и через несколько дней скончался в больнице. — Прим. ред.). Он стоял в клубе, где мы выступали. У него за ухом была сигаретка. Он смотрел концерт. В какой-то момент он подошел ко мне и попросил закурить. Я достал зажигалку и в этот момент меня, как током отбросило от него. Я понял, что уходить из жизни мне еще не время», — заявил музыкант, которому было не по себе после того сна.

После этой истории Кирилл Андреев полностью поменял свое отношение к жизни. Он бросил пить. Также он выразил благодарность продюсеру коллектива Игорю Матвиенко, который не стал искать ему замену. Какое-то время «Иванушки» выступали вдвоем, привлекая на свои выступления балет.

Андреев пояснил, что пил лекарства против судорог на протяжении нескольких лет после трепанации. В первый год на сцене он выступал в солнцезащитных очках, чтобы уберечься от света софитов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

группа "Иванушки"Игорь СоринКирилл АндреевПрограмма "Судьба человека"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Покойный Сорин приснился Кириллу Андрееву перед операцией
Интересно?
Поделись с друзьями: