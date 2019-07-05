Джулия Робертс оригинально поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Актриса замужем за кинооператором Дэнни уже 17 лет.

4 июля Джулия Робертс и ее супруг Дэнни Модера отметили годовщину свадьбу. Пара, считающаяся одной из самых крепких в Голливуде, официально зарегистрировала брак 17 лет назад.

В этот знаменательный для супругов день 51-летняя актриса решила поздравить мужа необычным образом. На своей странице в соцсети Instagram Робертс опубликовала фотографию в футболке, на которой изображен маленький Дэнни, разъезжающий на велосипеде.

«17 лет! #женавелокороля», — оригинально подписала снимок звезда фильма «Красотка».

В комментариях супругов с годовщиной поздравила знаменитая фуд-блогер Молли Йе.

Напомним, что актриса Джулия Робертс и кинооператор Дэнни Модера поженились 4 июля 2002 года. Пара растит троих детей: 14-летних двойняшек Хэйзел и Финна, а также 12-летнего сына Генри.

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Ранее Джулия Робертс рассказывала журналистам о методах воспитания своих наследников. По ее словам, она старается выстраивать с детьми доверительные отношения. При этом актриса запретила детям пользоваться соцсетями и ограничила доступ к просмотру телевидения. Таким образом, считает Джулия, она сможет уберечь наследников от пагубного влияния СМИ.