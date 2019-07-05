В кулоне Маркл разглядели «секретное» послание сыну

Поклонники Меган Маркл ожидали появления своей любимицы на публике не раньше 6 июля — в день крестин сына.

Однако любовь экс-актрисы к эффектным выходам дала о себе знать — герцогиня Сассекская не могла пропустить теннисный матч в Уимблдоне с участием своей подруги Серены Уильямс.

Для появления на матче Меган выбрала жакет цвета слоновой кости, черный топ и синие джинсы. «Кэжуал лук» дополнили черные солнцезащитные очки и фетровая шляпа.

Сетевые сыщики рассмотрели каждую деталь наряда Меган. Особо зоркие обратили внимание на цепочку с кулоном. При ближайшем рассмотрении они увидели, что подвеска выполнена в виде буквы «А».

Пользователи тут же смекнули, что таким образом герцогиня Сассекская пытается передать своему сыну Арчи «секретное послание», как бы говоря, что он всегда в ее сердце, пишет Express.

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Напомним, что 6 июня состоятся закрытые крестины сына принца Гарри. Хотя пара пожелала, чтобы имена крестных младенца остались в тайне, под давлением общественности герцог и герцогиня согласились обнародовать фото Арчи в день церемонии.