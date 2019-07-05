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В кулоне Маркл разглядели «секретное» послание сыну

Появление герцогини Сассекской на Уимблдоне произвело настоящий фурор.

В кулоне Маркл разглядели «секретное» послание сыну
У Меган Маркл оказалась подвеска с "секретом". Фото: Global Look Press

Поклонники Меган Маркл ожидали появления своей любимицы на публике не раньше 6 июля — в день крестин сына.

Однако любовь экс-актрисы к эффектным выходам дала о себе знать — герцогиня Сассекская не могла пропустить теннисный матч в Уимблдоне с участием своей подруги Серены Уильямс.

Для появления на матче Меган выбрала жакет цвета слоновой кости, черный топ и синие джинсы. «Кэжуал лук» дополнили черные солнцезащитные очки и  фетровая шляпа.

Кулон Меган Маркл. Фото.
Меган Маркл посетила турнир в Уимблдоне. Фото: Global Look Press

Сетевые сыщики рассмотрели каждую деталь наряда Меган. Особо зоркие обратили внимание на цепочку с кулоном. При ближайшем рассмотрении они увидели, что подвеска выполнена в виде буквы «А».

Кулон Меган Маркл. Фото
Подвеска Меган Маркл с «секретом». Фото: Global Look Press

Пользователи тут же смекнули, что таким образом герцогиня Сассекская пытается передать своему сыну Арчи «секретное послание», как бы говоря, что он всегда в ее сердце, пишет Express.

Напомним, что 6 июня состоятся закрытые крестины сына принца Гарри. Хотя пара пожелала, чтобы имена крестных младенца остались в тайне, под давлением общественности герцог и герцогиня согласились обнародовать фото Арчи в день церемонии.

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В кулоне Маркл разглядели «секретное» послание сыну
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