ЗВЕЗДЫ

Экс-возлюбленная Тимати устроила фотосессию в мокром платье

Алена Шишкова проводит время на курорте в Греции в компании подруги.

Экс-возлюбленная Тимати устроила фотосессию в мокром платье
Алена Шишкова. фото: instagram.com/missalena.92/

В начале лета стало известно, что Тимати станет отцом. Его невеста Анастасия Решетова ждет первенца. Несколько недель она провела с рэпером у океана, но на днях вернулась в Москву. Рожать она собирается в одной из столичных клиник осенью. У артиста уже есть дочка Алиса от бывшей пассии Алены Шишковой. Не так давно модель призналась, что общается с Решетовой, но они не подруги. При этом девушка уверена, что ее наследница будет рада появлению братика или сестренки.

Дочка Алены сейчас проводит время в балетном лагере, поэтому блондинка со спокойной душой уехала отдыхать в Грецию. Уже в самолете она отметила начало отпуска с подругой, выпив по бокалу шампанского. Остановились девушки в роскошных апартаментах пятизвездочного отеля с личным бассейном и шикарным видом на море. «Просто кайф», — отметила Шишкова во время съемки видео. Вскоре она отправилась на пляже, где сфотографировалась в алом купальнике и кепке. Модель сильно похудела, поэтому теперь активно наращивает мышцы в спортзале.

Бывшая возлюбленная Тимати даже на отдыхе устроила фотосессию. Она позировала в белом платье на пуговицах и с широким поясом для фотографа у побережья. Девушка также сделала несколько пикантных кадров в бассейне. Ее наряд намок и стал почти прозрачным. Поклонники отметили, что не сразу узнали Алену. Они считают, что девушка похорошела. «Алёна, какая же ты красивая», «На этой фотосессии бомбезная», «Прям не узнать», «Роскошный образ», «Красотка! И макияж идёт!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно Шишкова лишилась своего бизнеса. Она развивала бренд под символичным названием White Star вместе с подругой Ириной Кирсановой и её супругом Денисом. Недавно девушка обнаружила, что пара ее обманула, переоформив брэнд на себя. Теперь она намерена судится с теми, кто поступил с ней нечестно.

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Экс-возлюбленная Тимати устроила фотосессию в мокром платье
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