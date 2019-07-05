Марина Александрова попробовала подиумный макияж

Марина Александрова — одна из самых красивых российских актрис. Прекрасные внешние данные позволяют артистке минимально использовать декоративную косметику вне работы и светских выходов, поэтому на большинстве своих снимков она практически не накрашена и выглядит очень юной.

Однако на этот раз артистка решила удивить поклонников и продемонстрировала им необычный образ. Александрова решила примерить так называемый подиумный макияж, который обычно делают манекенщицам. Такая техника не предполагает точечной прорисовки отдельных черт лица, как в классическом макияже, а вместо этого создаются яркие намеренно неестественные акценты, например, единая графичная бровь.

Марина выбрала более нежный образ: на снимке у нее полупрозрачный желтый полукруг, нарисованный от скулы до внешнего края брови. В посте, сопровождающем фото, актриса решила поделиться мудростью относительно женской красоты.

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«Если ты следуешь моде из журналов, и не знаешь, что мода это то, что отражает твой внутренний мир, то не духи, не мыло, не сарафан из цветов, не насытят воздух кислородом, и у любого мужчины рядом с тобой, обязательно наступит кислородное голодание», – написала она, указав, что это слова российского драматурга Ивана Вырыпаева.

Поклонники согласились с цитатой, отметив при этом, что сама Александрова удивительно красива именно благодаря своей самобытности, а не только внешности.