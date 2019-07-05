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Во имя красоты: Шишкова решила «удлинить» верхние зубы

Бывшая девушка Тимати посчитала, что ее улыбка может быть красивее.

Во имя красоты: Шишкова решила «удлинить» верхние зубы
Алена Шишкова Фото: Globallookpress.com

Бывшая невеста Тимати, Алена Шишкова, не из тех, кто отдает предпочтение естественной красоте. Девушка не только красит волосы и ежедневно делает сложный макияж, но, по слухам, не брезгует услугами пластических хирургов. Впрочем, сама Алена этого не подтверждает.

Тем не менее о простых косметологических манипуляциях она рассказывает открыто. На днях она поделилась с подписчиками, что сделала татуаж губ, чтобы избавить себя от ежедневной рутины макияжа.

Но на этот раз Шишкова по настоящему удивила своих поклонников. В новом посте в Instagram она показала свое фото, отметив, что в последнее время у нее стали спрашивать про изменение ее улыбки.

«Да, я решила немного поменять (удлинить) верхние зубы. Делается это с помощью виниров», – написала Алена.

Она добавила, что о конечном результате говорить пока рано, потому что окончательно все будет готово лишь через неделю.

Отметим, виниры — это керамические пластинки, которые крепятся к передней поверхности зуба, чтобы изменить цвет или форму.

Фолловеры, впрочем, не оценили подобный «тюнинг» внешности.

«Люди с жиру бесятся! Удлинить зубы», «Да уж… У богатых свои причуды.решила удлинить передние зубы, звучит даже ужасно», «Когда же уже врачи научатся удлинять мозги?» – написали в комментариях.

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Алена Шишковабьюти-процедурыстоматология

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Во имя красоты: Шишкова решила «удлинить» верхние зубы
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