Во имя красоты: Шишкова решила «удлинить» верхние зубы

Бывшая девушка Тимати посчитала, что ее улыбка может быть красивее.

Бывшая невеста Тимати, Алена Шишкова, не из тех, кто отдает предпочтение естественной красоте. Девушка не только красит волосы и ежедневно делает сложный макияж, но, по слухам, не брезгует услугами пластических хирургов. Впрочем, сама Алена этого не подтверждает.

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Тем не менее о простых косметологических манипуляциях она рассказывает открыто. На днях она поделилась с подписчиками, что сделала татуаж губ, чтобы избавить себя от ежедневной рутины макияжа.

Но на этот раз Шишкова по настоящему удивила своих поклонников. В новом посте в Instagram она показала свое фото, отметив, что в последнее время у нее стали спрашивать про изменение ее улыбки.

«Да, я решила немного поменять (удлинить) верхние зубы. Делается это с помощью виниров», – написала Алена.

Она добавила, что о конечном результате говорить пока рано, потому что окончательно все будет готово лишь через неделю.

Отметим, виниры — это керамические пластинки, которые крепятся к передней поверхности зуба, чтобы изменить цвет или форму.

Фолловеры, впрочем, не оценили подобный «тюнинг» внешности.

«Люди с жиру бесятся! Удлинить зубы», «Да уж… У богатых свои причуды.решила удлинить передние зубы, звучит даже ужасно», «Когда же уже врачи научатся удлинять мозги?» – написали в комментариях.