ЗВЕЗДЫ

Елизавета II и принц Филипп отметили ситцевую свадьбу

Супруги вместе уже более 70 лет. Столь долгий союз был бы невозможен, если бы не их прекрасное чувство юмора.

Елизавета II и принц Филипп отметили ситцевую свадьбу
Елизавета II и принц Филипп подшутили над гостями маскарада. Фото: Global Look Press

Елизавета II и герцог Эдинбургский вместе уже более 70 лет. Столь долгим сроком отношения безусловно обязаны прекрасному чувству юмора королевы и принца Филиппа.

Последний и вовсе давно снискал титул «короля троллинга», так как его шуточки порой бывали на грани фола, а его венценосной жене не раз приходилось писать извинительные письма.

Так, в 2000 году супруг королевы, комментируя открытие нового британского посольства в Берлине, которое обошлось казне в 19 миллионов долларов, обронил, что это «огромное пустое место».

Когда же кузина Филиппа Патрисия Маунтбэттен заметила, что у Елизаветы безупречный цвет лица, в ответ ее брат тут же выдал: «Она сплошь такая!»

Королева, в свою очередь, никогда не была прочь разыграть своего благоверного. Так, в 1957 году она устроила забавную встречу своему супругу, который возвратился из долгого морского похода.

«Это была настоящая комедия, когда королева и герцог, наконец, воссоединились», — пишет автор книги «Королева мира» Роберт Хардман.

«Зная о его привычке отращивать бороду во время путешествий, королева подговорила всех надеть искусственные бороды прямо перед его приходом», — рассказал писатель.

Однако королевская чета «отрывалась» по полной, когда придумывала совместные выходки. Королевский корреспондент Джеймс Уитейкер рассказал, что на первую годовщину своей свадьбы королева и Филипп посетили костюмированную вечеринку.

«Она оделась горничной, а он — официантом, так что многие гости поначалу даже не поняли, что перед ними королева с мужем», — цитирует репортера Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

британская королеваБританская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIпринц Филиппшуткашутки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Елизавета II и принц Филипп отметили ситцевую свадьбу
Интересно?
Поделись с друзьями: