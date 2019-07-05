Елизавета II и принц Филипп отметили ситцевую свадьбу

Супруги вместе уже более 70 лет. Столь долгий союз был бы невозможен, если бы не их прекрасное чувство юмора.

Елизавета II и герцог Эдинбургский вместе уже более 70 лет. Столь долгим сроком отношения безусловно обязаны прекрасному чувству юмора королевы и принца Филиппа.

Последний и вовсе давно снискал титул «короля троллинга», так как его шуточки порой бывали на грани фола, а его венценосной жене не раз приходилось писать извинительные письма.

больше по теме Принц Филипп язвительно пошутил перед свадьбой Гарри и Меган Как оказалось, супруга Елизаветы II не устраивала профессия Меган Маркл.

Так, в 2000 году супруг королевы, комментируя открытие нового британского посольства в Берлине, которое обошлось казне в 19 миллионов долларов, обронил, что это «огромное пустое место».

Когда же кузина Филиппа Патрисия Маунтбэттен заметила, что у Елизаветы безупречный цвет лица, в ответ ее брат тут же выдал: «Она сплошь такая!»

Королева, в свою очередь, никогда не была прочь разыграть своего благоверного. Так, в 1957 году она устроила забавную встречу своему супругу, который возвратился из долгого морского похода.

«Это была настоящая комедия, когда королева и герцог, наконец, воссоединились», — пишет автор книги «Королева мира» Роберт Хардман.

«Зная о его привычке отращивать бороду во время путешествий, королева подговорила всех надеть искусственные бороды прямо перед его приходом», — рассказал писатель.

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Однако королевская чета «отрывалась» по полной, когда придумывала совместные выходки. Королевский корреспондент Джеймс Уитейкер рассказал, что на первую годовщину своей свадьбы королева и Филипп посетили костюмированную вечеринку.

«Она оделась горничной, а он — официантом, так что многие гости поначалу даже не поняли, что перед ними королева с мужем», — цитирует репортера Express.