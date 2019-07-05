Елизавета II и принц Филипп отметили ситцевую свадьбу

Елизавета II и герцог Эдинбургский вместе уже более 70 лет. Столь долгим сроком отношения безусловно обязаны прекрасному чувству юмора королевы и принца Филиппа.
Последний и вовсе давно снискал титул «короля троллинга», так как его шуточки порой бывали на грани фола, а его венценосной жене не раз приходилось писать извинительные письма.
Так, в 2000 году супруг королевы, комментируя открытие нового британского посольства в Берлине, которое обошлось казне в 19 миллионов долларов, обронил, что это «огромное пустое место».
Когда же кузина Филиппа Патрисия Маунтбэттен заметила, что у Елизаветы безупречный цвет лица, в ответ ее брат тут же выдал: «Она сплошь такая!»
Королева, в свою очередь, никогда не была прочь разыграть своего благоверного. Так, в 1957 году она устроила забавную встречу своему супругу, который возвратился из долгого морского похода.
«Это была настоящая комедия, когда королева и герцог, наконец, воссоединились», — пишет автор книги «Королева мира» Роберт Хардман.
«Зная о его привычке отращивать бороду во время путешествий, королева подговорила всех надеть искусственные бороды прямо перед его приходом», — рассказал писатель.
Однако королевская чета «отрывалась» по полной, когда придумывала совместные выходки. Королевский корреспондент Джеймс Уитейкер рассказал, что на первую годовщину своей свадьбы королева и Филипп посетили костюмированную вечеринку.
«Она оделась горничной, а он — официантом, так что многие гости поначалу даже не поняли, что перед ними королева с мужем», — цитирует репортера Express.