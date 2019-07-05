Тина Канделаки раскрыла свой «источник энергии»

Телепродюсер рассказала о своих занятиях спортом и их влиянии на свое мироощущение.

Тина Канделаки охотно делится своими секретами красоты и здоровья. В последнее время, после выхода ее книги «Pro лицо», она стала больше рассказывать о косметике и косметологии. Впрочем, знаменитость уделяет внимание не только лицу, но и телу.

Ведущая придерживается особой системы питания и недавно признавалась, что уже много лет не ест мяса, потому что однажды ей стало плохо от увиденного мясного блюда. И с тех пор она исключила этот продукт из своего рациона. Также Тина старается пить меньше кофе, чтобы сделать тренировки более продуктивными, но ей не всегда это удается, так как кофе, в отличие от мяса она любит.

Важный момент в работе над красивым телом — это спортзал. Звезда предпочитает высокоинтенсивные интервальные тренировки и старается чередовать силовые и кардионагрузки. Помимо этого она уделяет внимание растяжке, ведь именно гибкость, по ее словам, дает молодость.

Говоря о мотивации Канделаки подчеркивает, что полученный результат для нее — лучшая награда.

«Спорт — это часть общей стратегии здорового образа жизни и источник энергии, которым я просто не хочу пренебрегать. Так что мне вполне удается преодолевать лень и регулярно приходить в зал. Я дисциплинированно выполняю программу, которая учитывает состав тела (мышцы и жировую ткань) и мою работоспособность. Поскольку результат налицо, полностью выполнять программу тренировок и есть моя цель», – приводит слова знаменитости Passion.ru.

В то же время Тина признается, что не может заниматься без личного тренера, потому что любит, чтобы специалист держал все под контролем.