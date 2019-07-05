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Меган Маркл и Скарлетт Йоханссон учились в одной школе

Будущая герцогиня посещала Little Red School House на Манхэттене.

Меган Маркл и Скарлетт Йоханссон учились в одной школе
Меган Маркл Фото: Globallookpress.com

У Меган Маркл после замужества сложились не самые хорошие отношения с родными. Отец герцогини, Томас Маркл, дал несколько неприятных для нее интервью, не спросив ее разрешения, и супруга принца предпочла разорвать с ним отношения.

Тем не менее, в ее детстве они были очень близки. Как сообщает Express, Томас работал директором по свету в популярном шоу «Женаты, с детьми» и частенько брал дочь с собой на площадку. Об этом также однажды упоминала сама Меган, еще до замужества давая интервью Крейгу Фергюсону в «Самом позднем шоу».

Она признавалась, что частенько прогуливала занятия у отца на работе. При этом ее мать, не зная об этом, запрещала ей смотреть шоу дома по телевизору из-за обилия скабрезных сцен. Девочке разрешалось только поцеловать экран, когда шли титры, ведь там было имя отца.

Меган отметила, что это было слишком для маленькой девочки, которая посещала закрытую частную католическую школу. Стоит отметить, что родители будущей герцогини действительно постарались дать ей хорошее образование. Юная Маркл ходила в Little Red School House на Манхэттене, обучение в которой стоило 300 долларов месяц.

Эту же частную школу закончила звезда «Мстителей», знаменитая Черная вдова Скарлетт Йоханссон, однако за время учебы девушки так и не познакомились.

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Меган Маркл и Скарлетт Йоханссон учились в одной школе
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