Меган Маркл и Скарлетт Йоханссон учились в одной школе

У Меган Маркл после замужества сложились не самые хорошие отношения с родными. Отец герцогини, Томас Маркл, дал несколько неприятных для нее интервью, не спросив ее разрешения, и супруга принца предпочла разорвать с ним отношения.

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Тем не менее, в ее детстве они были очень близки. Как сообщает Express, Томас работал директором по свету в популярном шоу «Женаты, с детьми» и частенько брал дочь с собой на площадку. Об этом также однажды упоминала сама Меган, еще до замужества давая интервью Крейгу Фергюсону в «Самом позднем шоу».

Она признавалась, что частенько прогуливала занятия у отца на работе. При этом ее мать, не зная об этом, запрещала ей смотреть шоу дома по телевизору из-за обилия скабрезных сцен. Девочке разрешалось только поцеловать экран, когда шли титры, ведь там было имя отца.

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Меган отметила, что это было слишком для маленькой девочки, которая посещала закрытую частную католическую школу. Стоит отметить, что родители будущей герцогини действительно постарались дать ей хорошее образование. Юная Маркл ходила в Little Red School House на Манхэттене, обучение в которой стоило 300 долларов месяц.

Эту же частную школу закончила звезда «Мстителей», знаменитая Черная вдова Скарлетт Йоханссон, однако за время учебы девушки так и не познакомились.