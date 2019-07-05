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Анфиса Чехова порекомендовала Собчак определенную процедуру красоты

Телеведущая отправилась в Сеул, где посетила специализированную клинику.

Анфиса Чехова порекомендовала Собчак определенную процедуру красоты
Анфиса Чехова выступила с неожиданной рекомендацией для Ксении Собчак . Фото: globallookpress.com

На днях Анфиса Чехова отправилась в Южную Корею. В Сеуле телезвезда прошлась по магазинам и музеям, посетила буддийский храм, попробовала местную кухню и не забыла посетить клинику, где ей помогли избавиться от лишних килограммов.

Подробный отчет о посещении медицинского учреждения Анфиса опубликовала в Instagram. На видео в «сториз» в ожидании своей очереди к доктору артистка просматривает буклет со списком услуг клиники, попутно комментируя их, и неожиданно находит процедуру, подходящую, по ее мнению, Ксении Собчак. Чехова порекомендовала светской львице прибегнуть к челюстно-лицевой хирургии.

«Я нашла процедуру для Ксении Собчак. Смотрите! Взяли и передвинули девушке челюсть, и она стала вот такой. Как красиво, обалдеть», – заявила телеведущая, демонстрируя в камеру фотографии из рекламного буклета.

Фото: Instagram@achekhova

Правда, Анфиса отметила, что Ксения может и не захотеть менять внешность.

Рассказала Чехова и о собственном визите к врачу. По ее словам, медики нашли у нее слишком много лишнего жира, поэтому она прошла сеанс расщепления жировых отложений специальным аппаратом.

«Доктор сделал диагностику моего тела и назвал меня жирной!.. Здесь, в Корее, все такие худые», – пожаловалась поклонникам артистка.

Фото: Instagram@achekhova
Фото: Instagram@achekhova
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Анфиса Чехова порекомендовала Собчак определенную процедуру красоты
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