Звездный огород: жена Юдашкина вырастила огурцы в парниках

Ни для кого не секрет, что избранница Валентина Юдашкина — 61-летняя Марина Юдашкина — всюду сопровождает мужа и на светских раутах, и на модных дефиле. Каждый свой выход в свет возлюбленная модельера продумывает до мелочей. Несмотря на то, что супруга 55-летнего Валентина Абрамовича всегда находилась в тени именитого мужа, она смогла обеспечить модельеру надежный тыл. У пары есть общая дочь Галина, которая в свои 29 лет подарила родителям двоих внуков: Анатолия и Аркадия. Разница в возрасте мальчиков составила всего два года. Старший сын наследницы Валентина Юдашкина появился на свет в 2016 году, а его братик — в 2018-м.

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Галина Юдашкина пошла по стопам отца , выбрав профессию дизайнера. А ее мама делает все для того, чтобы в их семейном гнездышке всегда царила гармония и уют, в котором так нуждается Валентин Абрамович. Марина всю себя посвящает близким. На личной страничке в Instagram возлюбленная модельера поделилась свежими кадрами, на которых позирует с новым урожаем огурцов в руках. Юдашкина старается баловать домашних овощами с грядок. Кроме того, Марина выращивает огурцы в теплицах и делает закрутки на зиму.

«Вернулась домой, а тут огурчики! Как приятно…» — отметила возлюбленная модельера.

Кроме того, супруга Валентина Абрамовича призналась, что внуки любят свежие огурчики. И даже сами срывают их в теплицах.