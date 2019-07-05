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Экс-бойфренд принцессы Дианы относился к ней как к «прикроватной тумбочке»

Об этом рассказала бывший личный лекарь леди Ди — Саймон Симонс. Роман принцессы с Оливером Хоаром начался после ее расставания с принцем Чарльзом.

Экс-бойфренд принцессы Дианы относился к ней как к «прикроватной тумбочке»
Принцесса Диана надеялась на серьезные отношения с женатым любовником. Фото: Global Look Press

Лекарь принцессы Дианы Саймон Симонс рассказала об отношениях королевской особы с отцом троих детей и близким другом принца Чарльза Оливером Хаором.

Леди Ди закрутила с ним роман после расставания с мужем. По словам целительницы, любовник ужасно к ней относился и она прямо заявляла об этом своей пациентке.

Диане не нравились комментарии мисс Симонс. «Часто во время сеансов я делала замечания относительно ее отношений. Она не всегда хотела меня слушать, но я была настойчива», — рассказала целительница.

Она также добавила, что всегда была предельно откровенна с Дианой и предупреждала, чтобы она не ждала от Хоара каких-то серьезных шагов.

Она прямо заявляла Диане, что Оливер относится к ней как «прикроватной тумбочке». На это Диана отвечала, что та не должна так говорить, но Симонс заявляла, что другого пути нет.

«Я была очень откровенна. Я сказала ей, что в ее жизни есть человек, от которого ничего хорошего ждать не приходится, тот, кто относится к ней как прикроватной тумбочке — это был Оливер Хоар. Я сказала, чтобы она не строила планы на будущее, на что она ответила взглядом, в котором читалась боль», — цитирует Симонс Express.

Роман Дианы с Хоаром закончился после того, как его жена, француженка, пригрозила разводом. Хоар умер в возрасте 73 лет от рака.

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Британская королевская семьяличная жизнь. отношенияпринц ЧарльзПринцесса Диана

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Экс-бойфренд принцессы Дианы относился к ней как к «прикроватной тумбочке»
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