4-летняя дочь Зиминой показала вертикальный шпагат

Актриса из сериала «Кармелита» — 38-летняя Юлия Зимина — гордится достижениями своей дочери Симоны. Малышка появилась на свет весной 2015 года. На тот момент самой артистке было 33 года. После рождения первенца знаменитость не стала засиживаться в декретном отпуске. Юлия ведет программу «Доброе утро» на Первом канале. Кроме того, она активно снимается в кино и сериалах. В одном из интервью актриса призналась, что стала все реже ездить в родной город — Красный Кут.

После переезда в столицу Зиминой удалось справиться со всеми трудностями самостоятельно, поэтому Юлия утверждает, что ее историю вряд ли нужно сравнивать со сказкой о Золушке. Актриса добавила, что изначально понимала, в какой именно город она едет и жаловаться на судьбу провинциальной девушки не собиралась.

Когда на свет появилась дочь, Юлия стала больше времени уделять дому, бытовым вопросам и своей семье. По словам актрисы, к ним в гости часто приезжает ее мама, чтобы навестить маленькую внучку. Несколькими часами ранее Зимина опубликовала в Instagram совместное фото, на котором она запечатлена с наследницей.

Держа маму за руку, Симона показала свой вертикальный шпагат, продемонстрировав тем самым гибкость и растяжку. Юлия полностью поддерживает все увлечения дочери и старается развивать ее способности. На фото наследница актрисы позировала в бело-розовых полосатых бриджах и белой блузке. Образ малышки дополнили сандалии. А сама Зимина отдала предпочтение трендовому алому платью-жакету и остроносым туфлям-лодочкам.