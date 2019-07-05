Ирина Безрукова восхитилась новой прической Наталии Медведевой

Наталия Медведева прославилась благодаря участию в шоу Comedy Woman. О своей семье она предпочитает не говорить. Известно, что вместе с мужем, Александром Коптелем, она воспитывает двоих детей. Старший сын супругов Илья появился на свет почти четыре года назад. А младший ребенок звездной четы родился в октябре прошлого года. Всю беременность актрисе удавалось скрывать свое интересное положение.

Однако в последнее время Медведева стала более открытой со своими поклонниками. Она делится семейными фото и не так давно сменила имидж. Девушка носила длинные волосы, но теперь сделала каре и челку. Как оказалось, такую прическу она носила еще в школьные годы. «Ну что? Я навсегда останусь с каре? Недавно встретила маму девочки, с которой я училась в начальной школе.. Она такая: „О, ты как в школе ходила с каре, и сейчас такая же“. Хотя я постриглась за пару недель до этой встречи всего. Но чувствую, что — Мое! И вы, я так понимаю, одобряете», — написала на днях Наталия.

Поклонники подтвердили, что им нравится новая прическа актрисы. Осталась в восторге и Ирина Безрукова. «Очень идёт! И челка», — отметила она. Напомним, что девушки подружились недавно на съемках реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Медведева ушла уже через несколько недель после старта соревнований, так как соскучилась по семье. Безруковой тоже не удалось дойти до финала, но все члены племени актеров были огорчены ее уходом, так как актриса стала душой команды.

Похоже, что теперь Наталию и Ирину связывают теплые отношения. Экс-участница Comedy Woman тем временем устраивает различные фотосессии. С новой прической она уже примерила образ и роковой красавицы, и светской леди.