«Кофта моей бабушки»: новый образ Брухуновой подвергли критике

Татьяна Брухунова часто выбирает провокационные образы, которые показывает подписчикам своего микроблога. И дело не в обнаженной натуре, а самих моделях одежды и умении девушки их сочетать.

больше по теме Леопардовый раскрас: Татьяна Брухунова любит эпатажные образы Помощница Петросяна опубликовала фото в пижамном костюме с модным ныне принтом.

Часто модные луки помощницы Петросяна нравятся фолловерам и они спрашивают у нее, услугами какого стилиста она пользуется. Татьяна не раз отвечала, что сама подбирает себе одежду и уже немного устала от этого вопроса.

Тем не менее находятся и хейтеры, которых, к слову, сама Брухунова любит провоцировать, обращаясь к ним в своих постах и подсказывая, что именно можно раскритиковать. На этот раз недоброжелателей девушка не звала, они появились сами после того, как она предстала в фотоленте Instagram в новом образе.

Для выхода Татьяна выбрала свободные укороченные джинсы, рубашку, толстый вязаный кардиган ярких цветов и лодочки на плоской подошве с меховыми помпонами. Брухунова пожаловалась, что погода недостаточно теплая для легких нарядов, но отметила, что любит многослойность. Фолловеры подвергли образ девушки резкой критике, по их мнению, он не соответствует ее возрасту и очень старит.

«Это кофта моей бабушки», «Чучело», «Это для кого ж такое диво так нарядилось??? Видимо для хейтеров, что самой смешно», «Вязаная кофта, тапочки с помпоном, пенсия..», — написали в комментариях к посту.

Некоторым подписчикам Татьяна ответила, указав, что пустые оскорбления незнакомого человека не критика, а обычное хамство.