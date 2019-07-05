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«Кофта моей бабушки»: новый образ Брухуновой подвергли критике

Помощница Петросяна выбрала неординарный комплект одежды.

«Кофта моей бабушки»: новый образ Брухуновой подвергли критике
Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

Татьяна Брухунова часто выбирает провокационные образы, которые показывает подписчикам своего микроблога. И дело не в обнаженной натуре, а самих моделях одежды и умении девушки их сочетать.

Часто модные луки помощницы Петросяна нравятся фолловерам и они спрашивают у нее, услугами какого стилиста она пользуется. Татьяна не раз отвечала, что сама подбирает себе одежду и уже немного устала от этого вопроса.

Тем не менее находятся и хейтеры, которых, к слову, сама Брухунова любит провоцировать, обращаясь к ним в своих постах и подсказывая, что именно можно раскритиковать. На этот раз недоброжелателей девушка не звала, они появились сами после того, как она предстала в фотоленте Instagram в новом образе.

Для выхода Татьяна выбрала свободные укороченные джинсы, рубашку, толстый вязаный кардиган ярких цветов и лодочки на плоской подошве с меховыми помпонами. Брухунова пожаловалась, что погода недостаточно теплая для легких нарядов, но отметила, что любит многослойность. Фолловеры подвергли образ девушки резкой критике, по их мнению, он не соответствует ее возрасту и очень старит.

«Это кофта моей бабушки», «Чучело», «Это для кого ж такое диво так нарядилось??? Видимо для хейтеров, что самой смешно», «Вязаная кофта, тапочки с помпоном, пенсия..», — написали в комментариях к посту.

Некоторым подписчикам Татьяна ответила, указав, что пустые оскорбления незнакомого человека не критика, а обычное хамство.

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Евгений Петросянмодный образПомощница Евгения ПетросянаТатьяна Брухунова

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«Кофта моей бабушки»: новый образ Брухуновой подвергли критике
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