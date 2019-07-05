Тодоренко после свадьбы устроила фотосессию с мамой

Регина Тодоренко в конце прошлого года тайно расписалась в ЗАГСе с Владом Топаловым. Влюбленные тогда отказались от пышного праздника, так как телеведущая была на приличном сроке беременности. Сейчас сыну пары Михаилу уже семь месяцев. Не раз супруги брали его с собой в путешествия. Несмотря на свою занятость, Влад с удовольствием помогает жене растить малыша. Именно он настоял на том, чтобы торжество по случаю свадьбы все же состоялось.

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В начале июля Тодоренко вместе с семьей приехала в Италию. В городе Сорренто недалеко от вулкана Везувий влюбленные организовали красивый праздник и в присутствии гостей обменялись клятвами и кольцами. Телеведущая выбрала элегантное белоснежное платье с глубоким декольте и причудливыми рукавами. Топалов, который потерял костюм во время перелета, облачился в черные брюки и белый пиджак.

Позже Регина переоделась. В свадебном танце она кружилась уже в романтичном образе в стиле «Джульетты» с широкими рукавами. На следующий день влюбленные продолжали праздновать и любовались красочным закатом.

Также знаменитость решила устроить фотосессию с мамой на фоне Неаполитанского залива. Она была облачена в легкое льняное платье и шляпу, а ее родительница в шорты и полосатую блузку.

Поклонники отметили, что Тодоренко очень похожа на свою маму. Она, к слову, не скрывает, что очень с ней близка. «Мамина копия», «Сразу видно, мама и доча — подружки», «Счастья вам, Регина, любви и семейного уюта», — написали фолловеры. Пока молодожены не делятся снимками с самого торжества, но в Сети уже появились некоторые кадры. Многочисленные гости не смогли удержаться и выложили несколько фото и видео со свадьбы в Сеть.