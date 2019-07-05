Водонаева призналась, что о здоровом питании пока только мечтает

Не так давно Алена Водонаева резко негативно высказалась в отношении полных женщин и движения бодипозитив в целом. Бывшая звезда «Дома-2» заявила, что, помимо внешней привлекательности, есть еще здоровье, о котором нельзя забывать.

Тем не менее выяснилось, что сама Алена пока не готова служить таким женщинам положительным примером. Сейчас знаменитость находится с ребенком на отдыхе и жалуется, что никак не может взять себя в руки — отказаться от вредной пищи и возобновить занятия спортом.

«Думала буду заниматься здесь спортом три раза в неделю. Скоро неделя, как мы в LA, спорта не было даже в мыслях. Думала буду есть только здоровую еду. Уже два раза пила жирный молочный коктейль из сладкого жирного жира и ела картошку», — призналась Алена в своем микроблоге.

Поклонники посочувствовали звезде, отметив, что летом в отпуске всегда хочется расслабиться, побаловать себя и немного ослабить ежедневный контроль.