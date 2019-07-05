ЗВЕЗДЫ

Водонаева призналась, что о здоровом питании пока только мечтает

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» на отдыхе дала волю своим слабостям.

Водонаева призналась, что о здоровом питании пока только мечтает
Алена Водонаева Фото: Globallookpress.com

Не так давно Алена Водонаева резко негативно высказалась в отношении полных женщин и движения бодипозитив в целом. Бывшая звезда «Дома-2» заявила, что, помимо внешней привлекательности, есть еще здоровье, о котором нельзя забывать.

Тем не менее выяснилось, что сама Алена пока не готова служить таким женщинам положительным примером. Сейчас знаменитость находится с ребенком на отдыхе и жалуется, что никак не может взять себя в руки — отказаться от вредной пищи и возобновить занятия спортом.

«Думала буду заниматься здесь спортом три раза в неделю. Скоро неделя, как мы в LA, спорта не было даже в мыслях. Думала буду есть только здоровую еду. Уже два раза пила жирный молочный коктейль из сладкого жирного жира и ела картошку», — призналась Алена в своем микроблоге.

Поклонники посочувствовали звезде, отметив, что летом в отпуске всегда хочется расслабиться, побаловать себя и немного ослабить ежедневный контроль.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена Водонаевадиета звездзанятия спортом

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Водонаева призналась, что о здоровом питании пока только мечтает
Интересно?
Поделись с друзьями: