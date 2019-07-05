Яркий кадр: Киркоров небанально показал Эйфелеву башню

Филипп Киркоров с момента появления на сцене сразу же стал одним из самых популярных исполнителей российской эстрады, каким и остается по сей день. Невероятные талант и харизма, высокий рост, восточная внешность и, конечно, регулярно выпускаемые хиты — удерживают артиста на олимпе российской поп-музыки уже три десятилетия.

В прошлом году Киркоров, несмотря на уже имеющуюся популярность, решил значительно омолодить свою целевую аудиторию и представил песню и клип «Цвет настроения синий», продемонстрировав тем самым, что не лишен самоиронии и следит за модными трендами в музыкальной индустрии. Затем была «Ибица» и совсем недавно «Стеснение пропало». Кстати, все три клипа до сих пор обсуждают в Сети.

В настоящее время Филипп находится во Франции. Он опубликовал в своем Instagram снимок, глядя на который, поклонники восхитились, в какой отличной форме находится певец.

На фото певец ловко и очень высоко подпрыгнул в воздух на фоне знаменитой Эйфелевой башни, и фотограф идеально «поймал» этот момент.

«Вот это грация», «Филипп, вы идеальны», «вы очень стройный и красивый, Филипп Бедросович», «прекрасная форма!» — написали фолловеры. Отметились в комментариях и коллеги Киркорова, певица Анита Цой написала: «Красавчик!»