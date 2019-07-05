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Дочь Ларисы Гузеевой приняла участие в откровенной фотосессии

Девятнадцатилетняя Ольга Бухарова снялась топлес с подругой Юлией Нефедовой.

Дочь Ларисы Гузеевой приняла участие в откровенной фотосессии
Дочь Гузеевой снялась в откровенной фотосессии/globallookpress.com

Девятнадцатилетняя дочь телеведущей программы «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова поучаствовала в откровенной фотосессии вместе со своей подругой Юлией Нефедовой. Девушки стали участницами эпатажной рекламной кампании нижнего белья. На красавицах на появившемся в Instagram снимке можно увидеть парики, перчатки и накладные носы. Подпись под снимком гласит: «Ведьмы» (на английском языке).

Интересно, что Ольга Бухарова не первый раз оголяется для съемок в откровенных фотосессиях. Причем мать иногда «продвигает в массы» творчество дочери, размещая у себя на страничке фотографии наследницы.

Напомним, что дочь Ларисы Гузеевой родилась от союза с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Любопытно, что до брака они дружили на протяжении многих лет, но отношения зарегистрировали, когда популярной актрисе исполнилось 40 лет.

Лариса Гузеева в последнее время подвергается специфичным шуткам со стороны юмориста Гарика Харламова. Шоумен на своей страничке в соцсетях регулярно публикует забавные ролики с участием телеведущей. Многие, надо отметить, не одобряют такое творчество Харламова. Пользователи все время намекают ему, что к актрисе в возрасте стоило бы относиться более уважительно.

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Гарик ХарламовИгорь БухаровЛариса ГузееваОльга БухароваЮлия Нефедова

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Дочь Ларисы Гузеевой приняла участие в откровенной фотосессии
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