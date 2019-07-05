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Тина Канделаки планирует в будущем пластическую операцию

Телеведущая считает, что в хирургическом способе поддержания молодости нет ничего противоестественного.

Тина Канделаки планирует в будущем пластическую операцию
Тина Канделаки Фото: Globallookpress.com

Тина Канделаки — одна из немногих российских знаменитостей, честно рассказывающих о том, что красота — это тяжелый, монотонный ежедневный труд и материальные вложения, а не просто два литра воды в день и здоровый сон.

Не так давно у Тины вышла книга о косметологии под названием «Pro лицо», в которой она подробно рассказала, какие косметические средства и профессиональные процедуры предпочитает, описав все плюсы и минусы.

Неожиданно Тина заявила, что не против сделать пластическую операцию в будущем, когда стандартный арсенал средств перестанет быть достаточно эффективным. К слову, арсенал у звезды довольно внушительный. Помимо кремов, масок и сывороток, туда входят фракционное лазерное омоложение лица, шеи и зоны декольте, химические пилинги, плацентотерапия и инъекции — биоревитализация и мезотерапия.

«К пластической хирургии не прибегала, но не исключаю, что в будущем это может произойти. Инъекции делаю, но подхожу к этому виду терапии с умом», — сказала Канделаки в интервью порталу Passion.ru.

В то же время Канделаки уверена, что красота —это не только поддержание молодости при помощи современных технологий.

«Красота — это интеллект. Об этом я написала свою книгу. Системный уход и постоянное развитие позволяют женщине быть самодостаточной во всех смыслах», — считает она.

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Тина Канделаки планирует в будущем пластическую операцию
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