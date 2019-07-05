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Поправившийся Алибасов анонсировал новый клип «На-На»

Продюсер предложил поклонникам группы поучаствовать в небольшой викторине.

Поправившийся Алибасов анонсировал новый клип «На-На»
Бари Алибасов Фото: Globallookpress.com

Группа «На-На», появившаяся в бывшем Союзе еще в конце 80-х, произвела на старте своей карьеры настоящий фурор. Новые современные и непривычные советскому человеку мелодии, смелые тексты сделали коллектив невероятно популярным. Песни коллектива на слуху и по сей день.

Не так давно продюсер группы Бари Алибасов вспомнил, как появилось название «На-На».

«Какая-то история была, совершенно нелепая. За кулисами конферансье стоял, автографы раздавал: «На, на!». Пошел на сцену, объявляет первый раз группу, а названия нет. И даже не спросил, как, ну и ляпнул: «НА-НА», —поделился шоумен.

В прошлом месяце Алибасов серьезно пострадал — по нелепой случайности глотнул опасный бытовой химикат и получил тяжелые ожоги внутренних органов. Вся страна с замиранием сердца следила за состоянием здоровья артиста. Сейчас Бари уверенно идет на поправку, дает интервью, посещает ТВ-шоу, а в преддверии выходных даже анонсировал новую песню и клип группы «На-На».

«Премьера песни и клипа! Группа «На-На» с новым треком #СчитаюМедленноДоСта от поэта Михаила Гуцериева и композиторов Игоря Дворянинова и Михаила Бабанова! Сегодня в 19 часов премьера видео!» — написал Алибасов.

Он также предложил фанатам поучаствовать в розыгрыше реквизита со съемок. Для этого Алибасов периодически будет выкладывать посты с загадками, а поклонникам предлагается по первой букве в каждом посте быстро угадать слово полностью.

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Бари АлибасовБари Алибасов последние новостиГруппа "На-на"

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Поправившийся Алибасов анонсировал новый клип «На-На»
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