Пугачева и Вайкуле готовят серию смешных видеороликов

Поклонники певиц Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле ждут от своих любимиц выпуска новых смешных роликов. Напомним, что две звезды, когда встречаются вместе, нередко делают так называемые «вайны» — короткие юморные видеоролики, которые снимает муж Примадонны, телеведущий Максим Галкин.

На фанатской страничке Примадонны уже появился один из таких «вайнов», который был снят в 2017 году. Подпись гласит: «Ждете?» Известно, что на днях Примадонна прибыла в Юрмалу, где живет ее подруга. Скоро в этом латвийском городе пройдет фестиваль «Рандеву», на котором выступят многие известные музыканты и где, вполне вероятно, появится 70-летняя прима российской эстрады.

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На кадрах появившейся в Instagram видеозаписи видно, как Пугачева и Вайкуле сидят за столом. При этом Вайкуле говорит: «Мне сегодня звонил один парень и говорил: «Как Алла похудела, как похудела». В ответ на это Пугачева говорит: «А мне сегодня не один позвонил и спросил, какой секрет похудения? Скажем?» После этого две исполнительницы хором произносят: «С сегодняшнего дня мы садимся на сметану». После этого звезды встают и видно, что сзади на платьях у них размазана сметана.

Ранее Лайма Вайкуле в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказывала, как зародилась идея создания «вайнов» – коротких видеороликов – совместно с Примадонной Аллой Пугачевой. По ее словам, ничего специально они никогда не планировали. Все их творчество основано на сплошной импровизации.