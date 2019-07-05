ЗВЕЗДЫ

Пугачева и Вайкуле готовят серию смешных видеороликов

Звезды, когда встречаются вместе, делают забавные «вайны».

Пугачева и Вайкуле готовят серию смешных видеороликов
От Пугачевой и Вайкуле ждут смешных видеороликов/globallookpress.com

Поклонники певиц Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле ждут от своих любимиц выпуска новых смешных роликов. Напомним, что две звезды, когда встречаются вместе, нередко делают так называемые «вайны» — короткие юморные видеоролики, которые снимает муж Примадонны, телеведущий Максим Галкин.

На фанатской страничке Примадонны уже появился один из таких «вайнов», который был снят в 2017 году. Подпись гласит: «Ждете?» Известно, что на днях Примадонна прибыла в Юрмалу, где живет ее подруга. Скоро в этом латвийском городе пройдет фестиваль «Рандеву», на котором выступят многие известные музыканты и где, вполне вероятно, появится 70-летняя прима российской эстрады.

На кадрах появившейся в Instagram видеозаписи видно, как Пугачева и Вайкуле сидят за столом. При этом Вайкуле говорит: «Мне сегодня звонил один парень и говорил: «Как Алла похудела, как похудела». В ответ на это Пугачева говорит: «А мне сегодня не один позвонил и спросил, какой секрет похудения? Скажем?» После этого две исполнительницы хором произносят: «С сегодняшнего дня мы садимся на сметану». После этого звезды встают и видно, что сзади на платьях у них размазана сметана.

Ранее Лайма Вайкуле в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказывала, как зародилась идея создания «вайнов» – коротких видеороликов – совместно с Примадонной Аллой Пугачевой. По ее словам, ничего специально они никогда не планировали. Все их творчество основано на сплошной импровизации.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваЛайма ВайкулеЛатвияМаксим ГалкинЮрмала

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пугачева и Вайкуле готовят серию смешных видеороликов
Интересно?
Поделись с друзьями: