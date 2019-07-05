Кристина Орбакайте отреагировала на расставание Лолиты с молодым мужем

Певица Кристина Орбакайте отреагировала на новость о том, что Лолита решила расстаться со своим пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Под постом своей подруги в Instagram она поставила смайлик в виде сердечка, поддержав таким образом исполнительницу, у которой сейчас не самый простой период в жизни.

Отметим, что Кристина Орбакайте сама дважды переживала болезненные расставания. Первым ее гражданским мужем был музыкант Владимир Пресняков-младший. От этого союза на свет появился сын Никита. Пара рассталась в 1997 году. Причиной стало то, что певец не хотел, чтобы дочь Примадонны занималась творчеством. Кстати, сейчас Пресняков и Орбакайте в прекрасных отношениях. Они поздравляют друг друга со всеми праздниками.

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А вот со вторым гражданским мужем, бизнесменом Русланом Байсаровым, певица не столь дружна. Все помнят историю о нашумевшем расставании и о том, как супруг не хотел отдавать дочери Аллы Пугачёвой сына Дени. История очень подробно освещалась в СМИ. Сейчас Кристина счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. От этого брака в 2012 году на свет появилась дочь Клавдия.

Напомним, что Лолита на днях шокировала новостью, что прекращает отношения со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым. Пара была вместе на протяжении девяти лет. Как сказала Лолита, им удалось расстаться безболезненно и сохранить дружеские отношения.