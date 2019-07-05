Дарья Мельникова поделилась романтичным снимком с мужем

Дарья Мельникова с удовольствием принимает участие в профессиональных и любительских фотосессиях, делает селфи и открыто публикует все это в социальных сетях. Однако супруг звезды «Папиных дочек» не разделяет ее страсти к позированию и его фото редко можно встретить в Сети.

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Тем не менее на днях актриса поделилась редким кадром, на котором она позирует вместе с мужем, актером Артуром Смольяниновым. На фото Дарья сидит на руках у супруга и делает кадр сверху. Получилось, что от лица Дарьи в кадр вошла лишь ее белозубая улыбка, зато ее звездный супруг получился на снимке в самом лучшем виде.

«Здрасьте! Можно с вами сфоткаться? Я ваш кумир! » — шутливо подписала снимок Мельникова.

Подписчики звезды оценили шутку и поддержали ее в комментариях.

«Можно ссылку этого актера? », «Ух ты, как ваш старшенький подрос!», «Ничего себе, фото со звездой», «Автограф-то взяли?» — написали фолловеры.

Напомним, Дарья и Артур женаты и растят двоих детей. Старшему, Артуру, названному в честь отца, уже три года, а младшему, чье имя пара пока не афиширует, всего лишь полгода.