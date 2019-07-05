ЗВЕЗДЫ

Многодетный отец Оскар Кучера раскритиковал чайлдфри движение

Актер назвал таких людей, выбирающих подобный стиль жизни, «недалекими».

Многодетный отец Оскар Кучера раскритиковал чайлдфри движение
Оскар Кучера Фото: instagram.com/oskarkuchera

Оскар Кучера вот-вот станет отцом в пятый раз. Актер признавался, что изначально они с супругой не планировали такое количество детей, но рады каждому из них. Звезда полагает, что к воспитанию отпрысков нужно подходить ответственно, рассчитывая свои силы.

В своей авторской колонке Кучера заявил, что дети — это большая ответственность и нужно понимать, можно ли позволить себе большое количество наследников. Он пояснил, что под большим количеством имеет в виду больше двоих.

В то же время актер негативно высказался в отношении движения чайлдфри, когда люди сознательно отказываются от продолжения своего рода. Оскар заметил, что есть некоторая категория граждан, которая действительно может себе это позволить, например, ученые, посвятившие свою жизнь призванию, однако тех, кто просто отказывается от наличия детей в пользу более комфортной жизни, Кучера назвал «недалекими».

«Это потребители, которые живут только в свое удовольствие. Я, наверное, готов понять тех, кто живет в свое удовольствие, но всему свой предел. Нельзя двигаться по жизни только на эгоизме, нужно еще и созидать, быть родителем чего-то», — написал Оскар.

«Сейчас это якобы модное течение: «Мы независимые и не хотим возиться с этими подгузниками и пеленками». У меня есть ощущение, что эти люди «недалекие». Я не вижу смысла говорить о них как о серьезных оппонентах. Могу высказать к ним только неуважение. Возможно, я эгоистичен, простите», — добавил он.

Он подчеркнул, что в то же время никто не вправе оказывать влияния на решение семьи о количестве детей, ведь ответственность за судьбу каждого ребенка будет именно на них.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездмногодетные семььОскар Кучерачайлдфри

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Многодетный отец Оскар Кучера раскритиковал чайлдфри движение
Интересно?
Поделись с друзьями: