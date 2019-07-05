Многодетный отец Оскар Кучера раскритиковал чайлдфри движение

Оскар Кучера вот-вот станет отцом в пятый раз. Актер признавался, что изначально они с супругой не планировали такое количество детей, но рады каждому из них. Звезда полагает, что к воспитанию отпрысков нужно подходить ответственно, рассчитывая свои силы.

В своей авторской колонке Кучера заявил, что дети — это большая ответственность и нужно понимать, можно ли позволить себе большое количество наследников. Он пояснил, что под большим количеством имеет в виду больше двоих.

В то же время актер негативно высказался в отношении движения чайлдфри, когда люди сознательно отказываются от продолжения своего рода. Оскар заметил, что есть некоторая категория граждан, которая действительно может себе это позволить, например, ученые, посвятившие свою жизнь призванию, однако тех, кто просто отказывается от наличия детей в пользу более комфортной жизни, Кучера назвал «недалекими».

«Это потребители, которые живут только в свое удовольствие. Я, наверное, готов понять тех, кто живет в свое удовольствие, но всему свой предел. Нельзя двигаться по жизни только на эгоизме, нужно еще и созидать, быть родителем чего-то», — написал Оскар.

«Сейчас это якобы модное течение: «Мы независимые и не хотим возиться с этими подгузниками и пеленками». У меня есть ощущение, что эти люди «недалекие». Я не вижу смысла говорить о них как о серьезных оппонентах. Могу высказать к ним только неуважение. Возможно, я эгоистичен, простите», — добавил он.

Он подчеркнул, что в то же время никто не вправе оказывать влияния на решение семьи о количестве детей, ведь ответственность за судьбу каждого ребенка будет именно на них.