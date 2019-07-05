Сантиметры решают: стало известно, в чем Миддлтон превосходит Маркл

О негласном соперничестве Кейт Миддлтон и Меган Маркл поговаривают в Сети с тех самых пор, как принц Гарри представил при дворе свою избранницу. Верные поклонники нашлись у обеих герцогинь, и те и другие утверждают, что именно их любимица смотрится предпочтительнее по разным параметрам.

больше по теме Стало известно о причине разногласий между Маркл и Миддлтон Семьи герцогов совсем не случайно разорвали отношения в сфере благотворительности.

В СМИ нередко обсуждают, кому из жен принцев больше благоволит королева Елизавета II, кто из женщин тратит больше денег на гардероб и прочие радости, но все это лишь свидетельства очевидцев. При этом недавно стало известно реальное преимущество Кейт над Меган.

Как сообщает The Sun, герцогиня Кембриджская гораздо выше. По данным издания, рост Меган составляет 5 футов и 6 дюймов, что соответствует примерно 1,68 метра. По статистике, это немного выше роста средней британки. В то же время Кейт ростом 5 футов и 9 дюймов, что составляет 175 сантиметров и гораздо выше среднего женского роста по стране.

На светских выходах разницу в росте герцогинь непросто заметить, так как королевский протокол предполагает каблуки. Вероятно, Меган любит каблуки повыше, а Кейт, напротив, средней высоты.

При этом стоит отметить, что самый маленький рост в знаменитой семье именно у королевы. Ее величество ростом всего 163 сантиметра.